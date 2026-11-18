تنظّم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، محاضرةً عامة بعنوان «الجِمال ودُلفين وأُسود. الطبيعة والثقافة عند هيرودوت»، يلقيها الأستاذ الدكتور روبرت و. والاس، أستاذ متفرغ بقسم الدراسات الكلاسيكية بجامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، " يوم الأحد " المقبل.

وتركز المحاضرة على كتب هيرودوت التسعة، والتي تحمل قرنًا من التاريخ، من كرويسوس ملك ليديا إلى انتصار اليونانيين على الفرس عام 479 قبل الميلاد وتضم حكايات واستطرادات وأخبار عن الشعوب والعادات والحيوانات، وعمّا يسمّيه هيرودوت (ثاوماتا)، أي العجائب.

وتذهب المحاضرة إلى قراءة الكتاب الأول بأدوات الأنثروبولوجيا البنيوية الفرنسية ويتبيّن أنّ هيرودوت يخوض بحثًا جادًّا فيما يشترك فيه البشر وفيما يختلفون فيه.

وتتناول المحاضرة الكتاب الثاني، المخصَّص لمصر، فيفضّل فيه مصر على اليونان، ويُحسن القول في غير اليونانيين وفي اللغات غير اليونانيةويعتمد هيرودوت علي أداة التقابل: ففي فصلين اثنين فقط يورد ستًّا وثلاثين وجهًا يفعل فيها المصريون عكس ما يفعله اليونانيون و يُعجَب بعمق معرفتهم وبتديّنهم، لكنّه يجد في طرائقهم جمودًا يقابله بانفتاح اليونانيين ومرونتهم، وهي الصفات نفسها التي تفسّر، في الكتابين الثامن والتاسع انتصار اليونانيين في الحروب الفارسية.

يذكر أن روبرت و. والاس أستاذ متفرغ بقسم الدراسات الكلاسيكية، جامعة نورث وسترن، وحاصل على درجاته العلمية من جامعات كولومبيا وأكسفورد وهارفارد. عمل أستاذًا مساعدًا بجامعة جونز هوبكنز، وشغل مناصب أستاذ زائر بالمدرسة الأمريكية للدراسات الكلاسيكية بأثينا، وجامعة أركاديا بأثينا، وجامعة مارتن لوثر في هاله-فيتنبرج، وجامعات سيينا وبيزا وترينتو وسيراكوزا. وله نحو تسعةٍ وتسعين بحثًا في القانون اليوناني والتاريخ وتاريخ الفكر والأدب والمسكوكات ونظرية الموسيقى ، ومن كتبه «مجلس الأريوباغوس حتى عام 307 قبل الميلاد.» (1989)، و«إعادة بناء دامون: الموسيقى وتعليم الحكمة والسياسة في أثينا عصر بريكليس» (2015)، وشارك في مؤلفات عن الديمقراطية اليونانية وأرسطو والقانون اليوناني ونظرية الموسيقى اليونانية.