وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بوضع إليه واضحة للزراعة والري بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع لضمان استمرار نموها وتحقيق أهداف المبادرة.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن التوسع في زراعه النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار بمبادرة اتحضر للاخضر وحملة 100 مليون شجرة بالجيزة، وذلك عن طريق خطة علمية مدروسة واختيار انواع النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار التي تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور وتتحمل الظروف المناخية وتحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة البيئة والجمالية.

وأكدت المهندسة ناهد العسقلاني مدير عام الحدائق بالهيئة، بأن مبادرة اتحضر للاخضر وحملة 100 مليون شجرة تم تنفيذها بشارع عز الدين عمرو حي الطالبية، وذلك بحضور المهندسه داليا ابراهيم مدير حدائق الطالبية.

وكذلك استكمال أعمال زراعه الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي حي العجوزة بحضور المهندس إبراهيم حسني مدير حدائق العجوزة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع الرئيسية والمحاور بنطاق أحياء الجيزة.