أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية بمركز ومدينة أوسيم تفقد خلالها خطة تطوير محيط مزلقاني لعبة وبرطس للوقوف على التصورات المقترحة لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة بالمنطقة وتيسير حركة المواطنين.

ووجّه المحافظ بدراسة توفير أماكن مخصصة لانتظار سيارات السرفيس بما يسهم في تنظيم حركة النقل ومنع الوقوف العشوائي، مع التأكيد على منع أي تعديات أو إشغالات بالطريق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ مشروع تطوير وتوسعة وازدواج محور العربي، بدءًا من طريق ترعة الزمر باتجاه طريق المريوطية بمدينة أوسيم، بطول ٢.٥ كم وعرض ١٥ مترًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز المشروع، ودفع معدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة مع المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين بمركز ومدينة أوسيم ووجّه الأجهزة التنفيذية المعنية بدراستها والعمل على سرعة حلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ وهشام مجاهد مدير مديرية الطرق وياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم.