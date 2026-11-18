تفتتح مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري الأثري بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي، الدورة الرابعة من معرض «معًا» للحرف اليدوية والفنون التراثية، تحت شعار «إنسان وإبداع»، وذلك غدًا الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.



ويشهد المعرض هذا العام مشاركة مميزة للناجين والناجيات من الحروق، ضمن برامج مؤسسة أهل مصر للتنمية، من خلال مجموعة من المعروضات التي تعكس مواهبهم وقدراتهم الإبداعية. كما يشارك «كورال أهل مصر» في حفل الافتتاح، مقدمًا مجموعة من الفقرات الغنائية. ويشهد المعرض كذلك مشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات والمدارس ودور الرعاية، من بينها مؤسسة «ليمتليس فوكشينال» لتأهيل ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحسن، ومؤسسة الجمهورية الجديدة، ومدرسة كلية رمسيس للبنات، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ومدرسة أنقياء القلب، ودار الإيمان، والجمعية المصرية لتقدم ذوي الإعاقة، ومؤسسة وسارعوا، ودار القدس.



ويشارك في المعرض نحو 30 عارضاً من الأفراد والمؤسسات، من بينهم أشخاص ذوو إعاقة وأصحاب تجارب وتحديات صحية، يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والفنون التراثية، التي تعكس مهاراتهم وخبراتهم، وتبرز ما يمتلكونه من مواهب وقدرات، وتؤكد أن الإبداع مساحة متاحة للجميع، وأن الاختلاف لا يحول دون المشاركة والإنتاج والتميز. ويتواصل برنامج المعرض على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من الخميس 19 وحتى السبت 21 نوفمبر 2026، متضمنًا مجموعة متنوعة من الورش التعليمية المتخصصة في الحرف اليدوية والفنون التراثية، إلى جانب حفل «كورال أهل مصر»، وندوة بعنوان «أنواع الإبداع المختلفة في التاريخ»، تلقيها الكاتبة والأديبة الدكتورة ريم بسيوني، وعرض للأراجوز التراثي تقدمه فرقة ومضة، لصاحبها ومؤسسها الدكتور نبيل بهجت. ويتيح البرنامج للجمهور فرصة التعرف على الحرف المختلفة، والتفاعل مع العارضين، وتبادل الخبرات، واكتساب مهارات جديدة، في إطار يجمع بين التعلم والإبداع والفنون التراثية.



ويجسد المعرض قيم المشاركة المجتمعية وتكافؤ الفرص والتمكين، ويؤكد أهمية إتاحة المساحات التي تبرز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في الحياة الثقافية والمجتمعية. كما يمثل فرصة للتواصل بين العارضين والجمهور، والتعريف بمنتجاتهم ومواهبهم، وتشجيع الإبداع والعمل اليدوي، بما يسهم في تعزيز ثقافة الدمج المجتمعي واحترام التنوع.



ويأتي تنظيم المعرض في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية، فضلًا عن حرصها على صون الحرف اليدوية والفنون التراثية، وتشجيع انتقال خبراتها إلى الأجيال الجديدة، وتوفير منصات تجمع بين الثقافة والفن والمسؤولية المجتمعية.



وقد حقق معرض «معًا» نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاقه عام 2023، تجلى في انتظام دوراته وتزايد الإقبال على المشاركة والحضور، إلى جانب تنوع المنتجات واتساع نطاق التعاون مع المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وشهدت الدورات السابقة حضورًا لافتًا من العارضين والجمهور، إلى جانب التغطية الإعلامية التي حظيت بها الفعالية، ليصبح المعرض إحدى الفعاليات المنتظمة التي يحرص بيت السناري على تنظيمها، ومنصة تجمع بين الحرف والفنون التراثية والتمكين المجتمعي، وتمنح المشاركين فرصة لعرض إبداعاتهم والتعريف بمنتجاتهم والتواصل مع الجمهور.