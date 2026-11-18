لفتت الفنانة ريم سامي الأنظار بأحدث إطلالاتها خلال حضورها عرض الأزياء الذي أُقيم في مدينة إسطنبول بتركيا، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة حظيت بإعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة ريم سامي في إسطنبول

واختارت ريم سامي فستانًا أسود طويلًا بتصميم مكشوف الكتفين، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات ذهبية أضفت عليها لمسة من الأناقة والفخامة.

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر مرفوعة، مع مكياج أبرز ملامح وجهها، لتظهر بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي، وتلفت الأنظار خلال مشاركتها في الحدث الخاص بعالم الموضة.

ريم سامي تستعد لمسلسل «تمكين» في رمضان 2027

وعلى الصعيد الفني، تستعد ريم سامي للمشاركة في تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «تمكين»، الذي يجمعها بالفنان عمرو سعد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ومن المنتظر أن تبدأ ريم سامي تصوير مشاهدها في العمل خلال الأيام المقبلة، في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق التصوير.

آخر أعمال ريم سامي الفنية

وكانت آخر مشاركات ريم سامي الدرامية من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي، إلى جانب درة، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وانتصار، وصفوة، ومحمود البزاوي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وبسام رجب.

والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وضم مجموعة من الفنانين في إطار درامي شهد تفاعلًا من الجمهور خلال عرضه.