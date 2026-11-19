أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول، أصاب غرفة محركاتها أثناء مغادرتها مضيق هرمز، في واقعة جديدة تسلط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وذكرت الهيئة، في إخطار بشأن الحادث، أنها تلقت بلاغًا متأخرًا يفيد بتعرض الناقلة للضربة على بعد نحو 6 أميال بحرية شمالي ولاية خصب العمانية، الواقعة على الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، دون أن تكشف عن طبيعة المقذوف المستخدم أو الجهة التي تقف وراء الهجوم.



وتكتسب الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها الجغرافي، إذ يمثل مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا لحركة ناقلات النفط والغاز، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه مصدر قلق لقطاع الشحن البحري وأسواق الطاقة.

وتأتي الحادثة في وقت تتزايد فيه البلاغات عن تعرض سفن تجارية وناقلات لهجمات أو حوادث أمنية في المنطقة، وسط استمرار التوترات الإقليمية وما تفرضه من تحديات على سلامة الملاحة.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن العابرة إلى توخي الحذر، ومواصلة متابعة التحذيرات والإرشادات البحرية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، بالتزامن مع متابعة السلطات المختصة ملابسات الحادث.

ولم تعلن الهيئة، وفق المعلومات المتاحة، نتائج التحقيق أو تحديد المسؤولية عن استهداف الناقلة، كما لم تتضح بعد التداعيات التشغيلية والبيئية المحتملة للحادث.