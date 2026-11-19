وجهت الفنانة مشيرة إسماعيل، التحية والتقدير للفنان فاروق فلوكس، قائلة:" إنت عشرة عمري ووالدتي كانت تعتبرك ابنها".

وقالت مشيرة إسماعيل في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" عملت أول فيلم معه وهو الشجعان الثلاثة".

وتابعت مشيرة إسماعيل:" إحنا كنا عائلة كبيرة خاصة في فترة تصوير مسرحية الواد سيد الشغال ".



وحل الفنان فاروق فلوكس ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية".



وأضاف فاروق فلوكس:" منعت نفسي من البكاء في لحظة تكريمي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ".

وتابع فاروق فلوكس :" رأيت حالة من الحب والتصفيق الكبير لي كان من القلب ومكنتش متوقع تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وأكمل فاروق فلوكس:" انا شقيت في حياتي كتير جدا سواء في مجال الهندسة أو التمثيل ".

