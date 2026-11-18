وجهت يسر فلوكس ابنة الفنان فاروق فلوكس، التحية والتقدير للإعلامي رامي رضوان على استضافة والدها فاروق فلوكس.



وقالت يسر فلوكس في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" انا بتعلم من أبويا لغاية دلوقتي والدكتوراه اللي حصلت عليها السبب فيها بابا ".

وتابعت يسر فلوكس :" الإنسان المثقف في أي منزل لازم يبني عائلة مختلفة وهذا الامر حدث معنا في منزل فلوكس ".



وأكملت يسر فلوكس :" والدي ينظر للأمور بنظرة فنية بحتة ودرجة الإنسانية تكون مرتفعة في التعامل في مختلف المواقف ".

وتابعت يسر فلوكس :" فخورة بمشوار والدي الفني وفخورة إنه قدر يصمد امام صعاب كبيرة ".

