ابنة فاروق فلوكس: تعرضنا للتنمر بسبب الراقصة والسياسي.. وفخورة بكل أعمال والدي

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، اليوم الأحد 15 نوفمبر، لقاءً مفتوحًا مع الفنان الكبير فاروق فلوكس، الحاصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، وادارت اللقاء المخرجة د .يسر فاروق فلوكس، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وكشفت يسر فلوكس؛ أنهم تعرضوا للتنمر الشديد بعد اداء والدها دوره في الراقصة والسياسي، حتي ان والدهم فاجئهم وحضر الي المدرسة والتفي بالطلبه وشرح لهم.

وأضافت يسر فلوكس: فخورة بوالدي وليس لدي اي مشكلة في الأعمال التي قدمها والدي.