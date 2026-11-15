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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبرزهم بيل جيتس وكلينتون.. تفاصيل صادمة عن ارتباط 19 شخصية شهيرة بفضيحة إبستين

فضيحة جيفري إبستين
فضيحة جيفري إبستين
إلهام عبد العزيز

أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، تقريرًا يكشف كيف سمحت إخفاقات المحققين والمدعين الفيدراليين للممول المدان بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، جيفري إبستين، بالإفلات من المساءلة لسنوات.

أزمة قضية جيفري إبستين


وشمل التحقيق، الذي استمر 15 شهرًا، 19 مقابلة وإفادة جرى تدوينها، كما تناول كيفية استغلال إبستين علاقاته بشخصيات نافذة لتعزيز ثروته ومكانته، في الوقت الذي ساعدت فيه شبكته على استقطاب شابات واستغلالهن جنسيًا.


وعُثر على إبستين مشنوقًا داخل زنزانته في أحد سجون مانهاتن عام 2019، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.


وتقضي غيسلين ماكسويل، شريكته السابقة، عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمساعدتها إياه في الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات، ولا تزال الشخص الوحيد الذي أُدين بالتواطؤ معه في القضية.

وضمت قائمة الأشخاص الذين مثلوا أمام اللجنة البرلمانية بيل جيتس، وبيل وهيلاري كلينتون، وماكسويل، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والمدعية العامة بام بوندي.


وقال التقرير الجمهوري إن المحققين لم يعثروا على أي وثائق تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنشطة إجرامية مرتبطة بإبستين وماكسويل، واتهم الديمقراطيين بالهوس بمحاولة ربط الرئيس بجرائمهما.
وفيما يلي أبرز ما كشفه هؤلاء الأشخاص أمام اللجنة:
بيل وهيلاري كلينتون.


أصبح بيل كلينتون أول رئيس أمريكي سابق يُجبر على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، عندما مثل أمام اللجنة في جلسة مغلقة بمدينة تشاباكوا في ولاية نيويورك، يوم 27 فبراير.

وأدلت زوجته، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بشهادتها في اليوم السابق.

وخلال شهادته، تم تصوير كلينتون وهو يبتسم ويضحك أثناء تفحصه صورة من ملفات إبستين.

واستجوبه المشرعون بشأن صورة تظهره داخل حوض استحمام ساخن برفقة امرأة مجهولة الهوية، لكنه نفى معرفته بها أو ممارسة الجنس معها.

وأكد كلينتون أنه لم يكن على علم بجرائم إبستين، قائلًا إنه لم يشاهد أي شيء ولم يرتكب أي مخالفة.

ونفت هيلاري معرفتها بجرائم إبستين، وقالت إنها لا تتذكر أنها التقت به من قبل.
 

ولم يتهم أي من الزوجين كلينتون بارتكاب مخالفات من جانب الناجين من اعتداءات إبستين الذين أعلنوا رواياتهم علنًا.

هوارد لوتنيك

أقر وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أنه التقى إبستين عام 2011، وزار جزيرته الخاصة برفقة أسرته عام 2012، في تناقض مع تصريحاته السابقة أنه قطع علاقته به عام 2005.
وخلال مقابلة مدونة مع اللجنة، قال لوتنيك إن لقاء عام 2011 تم في مدخل منزل إبستين، وتناول مسألة السقالات التي كانت تؤثر في منزليهما المتجاورين في مانهاتن.

وأكد أنه اصطحب زوجته وأطفاله لتناول الغداء في جزيرة إبستين، ليتل سانت جيمس، في ديسمبر 2012، أي بعد سنوات من إدانة إبستين بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة.

ووصف لوتنيك تعاملاته مع إبستين بأنها كانت شبه معدومة.

بام بوندي

أُقيلت بام بوندي من منصب المدعية العامة الأمريكية في 2 أبريل، بعد أشهر من الانتقادات التي تعرضت لها، بما في ذلك من جانب الجمهوريين، بسبب طريقة تعامل إدارة ترامب مع ملفات إبستين.

وخلال مثولها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في 29 مايو، ألقت مسئولية الإشراف على مراجعة الوثائق ونشرها على نائبها السابق وخليفتها في المنصب، تود بلانش.

وأقرت بوندي بوقوع أخطاء في حجب بعض المعلومات عند نشر الملفات، ما أدى إلى كشف هويات ضحايا، لكنها دافعت عن أداء وزارة العدل خلال فترة قيادتها.

وأبلغت المشرعين أنها لا تستطيع تذكر عدد الناجيات من اعتداءات إبستين اللاتي تواصلن مع الوزارة خلال فترة توليها المنصب.

بيل جيتس

أقر الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، خلال مقابلة مغلقة مع اللجنة في 10 يونيو، بأنه خان زوجته السابقة ميليندا فرينش جيتس، واتهم إبستين بمحاولة استغلال علاقاته النسائية للضغط عليه وإقناعه باستئناف التواصل معه.

وقال جيتس للمشرعين إنه أوقف اتصالاته بإبستين في ديسمبر 2014، بعدما خلص إلى أن الممول لن يفي أبدًا بوعوده المتعلقة بالمساعدة في جمع أموال لأعماله الخيرية.

وأضاف أن إبستين حاول لاحقًا استغلال معلومات عن علاقاته خارج إطار الزواج، إلى جانب مزاعم كاذبة، لإعادته إلى التواصل معه، لكنه فشل في ذلك.

ونفى جيتس معرفته بالجرائم التي كان إبستين يواصل ارتكابها، كما قال إنه لم يزر جزيرته أو مزرعته أو منزله في ولاية فلوريدا.

وأقر أن لقاءه مع إبستين كان خطأ فادحًا في التقدير.

واعترف أن ميليندا كانت تحمل انطباعًا سلبيًا للغاية عن إبستين، بعدما التقت به خلال عشاء عام 2013، وقال للمشرعين إنها أظهرت بالتأكيد قدرًا من حسن التقدير يفوق ما أظهره هو.

جيفري إبستين بيل جيتس بيل كلينتون ترامب

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