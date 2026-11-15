شعبة الأدوية: اختلاف طرق تحليل المكملات الغذائية عن الأدوية سبب تباين نتائج الفحص

قال الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المكملات الغذائية تختلف تمامًا عن الأدوية من حيث طبيعة المكونات والمعايير الدولية وطرق التحليل المستخدمة، مؤكدًا ضرورة التعامل معها وفقًا للمعايير المخصصة لها.

اختلاف منهجية التحليل

وأوضح الشاعر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض نتائج التحاليل شهدت اختلافات بين المعامل، خاصة فيما يتعلق بنسب العناصر والمعادن الثقيلة، وهو ما قد يرجع إلى اختلاف منهجية التحليل أو عدم توافق طرق الفحص مع طبيعة المكملات الغذائية.

وأشار إلى أن بعض المستحضرات تحتوي على أكثر من 20 أو 30 عنصرًا من الفيتامينات والمعادن، وهو ما قد يؤدي إلى تداخل بعض العناصر أثناء التحليل، إذا لم تكن هناك منهجية فنية مناسبة لفحصها.