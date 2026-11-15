السجن المشدد 15 عاما لعضو الجماعة الإرهابية بالنزهة ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، حكمها على متهم في القضية رقم 1263 لسنة 2026 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3865 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

منطوق الحكم

فقضت المحكمة بالسجن المشدد للمتهم وإدراجه على قوائم الإرهابيين والكيان التابع له جماعة تنظيم القاعدة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، وألزمته المصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ع» بالانضمام جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.