سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 15 نوفمبر 2026 بالبنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المحلية، وسط تقارب ملحوظ في أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية بين البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة لأسعار صرف العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع، بينما تراوحت أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك الأخرى حول مستويات متقاربة.

وتعكس أسعار الدولار المعلنة حالة من الاستقرار النسبي في مستويات تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه، مع وجود اختلافات طفيفة بين المؤسسات المصرفية في أسعار الشراء والبيع، وهو ما يجعل متابعة تحديثات أسعار الصرف اليومية أمرًا مهمًا للمتعاملين والراغبين في معرفة أحدث مستويات الدولار داخل القطاع المصرفي المصري.

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ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تقارب الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الحكومية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بينما سجلت بعض البنوك الخاصة والإسلامية مستويات مختلفة بصورة محدودة، وفقًا لآخر البيانات الواردة بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

كم سجل سعر الدولار اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 في البنك المركزي المصري؟

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة، ليواصل التحرك عند المستويات نفسها المشار إليها في بيانات أسعار الصرف.

ويعد سعر الدولار في البنك المركزي من الأسعار المهمة التي يتابعها المهتمون بحركة العملة الأمريكية في السوق المحلية، إلى جانب الأسعار التي تعلنها البنوك العاملة في مصر، والتي قد تشهد اختلافات محدودة في قيمتي الشراء والبيع.

وتظهر البيانات المعلنة تقاربًا في مستويات الأسعار بين البنك المركزي وعدد من المؤسسات المصرفية، مع تسجيل بعض البنوك أسعارًا أعلى أو أقل بفروق طفيفة، وهو ما يفسر اهتمام المواطنين بالاطلاع على أسعار الدولار في أكثر من بنك قبل إجراء عمليات بيع أو شراء العملة الأمريكية.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؟

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.74 جنيه للشراء، مقابل 53.84 جنيه للبيع، بحسب آخر الأسعار المعلنة، بينما جاءت مستويات العملة الأمريكية في بنك مصر عند 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

وتطابقت الأسعار المعلنة في بنك مصر مع نظيرتها المسجلة في بنك القاهرة، حيث بلغ سعر شراء الدولار 53.74 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 53.84 جنيه، بما يعكس التقارب الواضح بين أسعار الصرف المعلنة في هذه البنوك الحكومية.

وتحظى أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة باهتمام واسع من جانب المتابعين للسوق المصرفية، نظرًا لأهمية متابعة أسعار العملات الأجنبية في المؤسسات المصرفية المختلفة، ومقارنة مستويات الشراء والبيع المعلنة بصورة يومية.

وبالنسبة إلى مكاتب الصرافة، أوردت البيانات سعرًا بلغ 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في النص الأصلي.

كم سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.74 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 53.84 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية الواردة عن تعاملات اليوم الجمعة.

وتأتي هذه المستويات ضمن نطاق الأسعار المتقاربة التي سجلتها مجموعة من البنوك العاملة في السوق المحلية، إذ لم تظهر فروق كبيرة في أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية مقارنة بالأسعار المعلنة لدى عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى.

وتستحوذ أسعار الدولار في بنك قناة السويس على اهتمام المتابعين لتحديثات سوق الصرف، خاصة عند إجراء المقارنات بين أسعار العملات الأجنبية في البنوك المختلفة.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 53.75 جنيه للشراء، مقابل 53.85 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة في البيانات المعلنة.

وتشير هذه المستويات إلى تسجيل الدولار سعرًا أعلى بصورة طفيفة مقارنة ببعض البنوك الأخرى التي أعلنت أسعار شراء عند 53.74 جنيه، وبيع عند 53.84 جنيه.

ويظل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي من الأسعار التي تدخل ضمن المقارنات اليومية التي يجريها المتابعون لحركة العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي، خصوصًا مع وجود اختلافات محدودة بين البنوك في مستويات الشراء والبيع.

كم بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 53.70 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر بيع العملة الأمريكية 53.80 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة بالبنك.

ويأتي هذا المستوى ضمن الأسعار الأقل نسبيًا بين البنوك الواردة في البيانات، مقارنة بالمؤسسات التي سجلت سعر شراء بلغ 53.74 جنيه أو 53.75 جنيه، مع استمرار التقارب في مستويات البيع والشراء بين مختلف البنوك.

وتوضح الأسعار المعلنة أهمية متابعة تحديثات كل بنك على حدة، إذ لا تتطابق أسعار الدولار بالضرورة بين جميع المؤسسات المصرفية، حتى في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده التعاملات.

ما سعر الدولار اليوم في بنك البركة الإسلامي؟

وصل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي إلى 53.75 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 53.85 جنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده أسعار الصرف بالبنوك.

وتضع هذه الأسعار بنك البركة الإسلامي ضمن المؤسسات التي سجلت مستويات شراء وبيع أعلى بصورة طفيفة من الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى، حيث بلغ الفارق 0.01 جنيه مقارنة بالبنوك التي سجلت 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

وتأتي هذه البيانات في إطار متابعة أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، مع استمرار اهتمام المتعاملين بمعرفة سعر الدولار وتحديثاته اليومية.

كم سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول؟

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 53.70 جنيه للشراء، مقابل 53.80 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

وتتطابق هذه المستويات مع الأسعار المسجلة في بنك التعمير والإسكان، حيث سجل البنكان سعر شراء بلغ 53.70 جنيه، وسعر بيع وصل إلى 53.80 جنيه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بنوك أخرى مستويات مختلفة بصورة محدودة، وهو ما يعكس وجود تفاوتات طفيفة في أسعار صرف الدولار بين المؤسسات المصرفية العاملة بالسوق المحلية.

ما سعر الدولار في المصرف العربي الدولي؟

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 53.74 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 53.84 جنيه، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.

وتتقارب هذه الأسعار مع المستويات المعلنة في عدد من البنوك الحكومية، وفي مقدمتها بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات أسعار الصرف.

ويأتي سعر الدولار في المصرف العربي الدولي ضمن مجموعة الأسعار التي تعكس التقارب النسبي بين البنوك، مع استمرار وجود فروق محدودة في قيمتي شراء وبيع العملة الأمريكية.

كم سجل الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 53.74 جنيه للشراء، بينما وصل سعر بيع العملة الأمريكية إلى 53.84 جنيه، بحسب مستويات أسعار الصرف المعلنة.

وتتطابق هذه الأسعار مع المستويات المسجلة في عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى، بما يشير إلى تقارب أسعار الدولار بين مجموعة من البنوك خلال التعاملات المشار إليها.

وتظل متابعة سعر الدولار في المصرف المتحد من بين المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها عند مقارنة أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية داخل البنوك المصرية.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المذكورة؟

وفقًا للأسعار الواردة في البيانات، سجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة، حيث بلغ سعر الشراء 53.78 جنيه، مقابل 53.88 جنيه للبيع.

وجاءت هذه المستويات أعلى من الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، التي تراوحت أسعار الشراء بها بين 53.70 جنيه و53.75 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 53.80 جنيه و53.85 جنيه.

وبذلك تظل متابعة أسعار الدولار في البنوك المختلفة ضرورية للتعرف على مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية، خاصة مع وجود اختلافات محدودة بين المؤسسات المصرفية رغم التقارب العام في الأسعار المعلنة.

خلاصة سعر الدولار اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026

تظهر البيانات الواردة استمرار التقارب النسبي في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل البنك المركزي المصري 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع، بينما سجلت مجموعة من البنوك أسعارًا متقاربة، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد.

وفي المقابل، سجل بنك التعمير والإسكان وبنك كريدي أجريكول 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك البركة الإسلامي 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع، وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.