أيمن الشاعر: عودة تحاليل المكملات الغذائية إلى معامل هيئة سلامة الغذاء

أكد الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جزءًا كبيرًا من التحديات التي واجهت قطاع المكملات الغذائية في مصر تم حله، بعد استجابة هيئة سلامة الغذاء لمطالب المصنعين وإعادة تحاليل المكملات الغذائية إلى المعامل المعتمدة التابعة للهيئة.

تحديات تتعلق بمدد الفحص

وأوضح الشاعر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نقل التحاليل إلى المعامل المركزية لهيئة الدواء المصرية تسبب في تحديات تتعلق بمدد الفحص واختلاف طرق التحليل، مشيرًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء تفهمت طبيعة المشكلة واستجابت لمطالب القطاع.

وأضاف أن تحاليل الفيتامينات والمعادن عادت بالفعل إلى هيئة سلامة الغذاء، مع استمرار المطالبة بإعادة تحليل المستخلصات الطبية والعشبية إلى اختصاص الهيئة أيضًا.