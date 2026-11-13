الإفراط في المكملات الغذائية يهدد الكلى والكبد.. أضرار صحية خطيرة لممارسي رياضة كمال الأجسام

أصبحت المكملات الغذائية من المنتجات الشائعة بين رواد صالات الألعاب الرياضية، خاصة الراغبين في بناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية خلال فترة قصيرة، إلا أن استخدامها بصورة عشوائية أو الإفراط في تناولها قد يحمل مخاطر صحية لا يدركها كثيرون.

انتشار منتجات البروتين والكرياتين

ومع انتشار منتجات البروتين والكرياتين وغيرها من المكملات، تزداد أهمية التعرف على الكميات المناسبة وطرق الحصول على الاحتياجات الغذائية من مصادر طبيعية.

وفي هذا السياق، حذر استشاري تغذية من تداعيات الإفراط في تناول المكملات والمنتجات المستخدمة لبناء العضلات، كاشفًا عن أبرز الأضرار المحتملة على الكلى والكبد، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية، من الإفراط في استخدام المكملات الغذائية التي يلجأ إليها بعض ممارسي رياضة كمال الأجسام لبناء العضلات، مؤكدًا أن تناول هذه المنتجات دون إشراف طبي قد يعرض الجسم لمجموعة من المخاطر الصحية.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ومحمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المكملات المستخدمة داخل صالات الألعاب الرياضية لا تقتصر على البروتين والأحماض الأمينية فقط، بل تشمل أيضًا الكرياتين وهرمون النمو وحقن التستوستيرون.

وأشار إلى ضرورة عدم التعامل مع هذه المنتجات باعتبارها وسيلة آمنة لزيادة الكتلة العضلية دون مراعاة الحالة الصحية والاحتياجات الفعلية للجسم.

مصادر طبيعية للحصول على البروتين

وأكد استشاري التغذية أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بصورة طبيعية يمكنهم الحصول على احتياجاتهم من البروتين من خلال الأطعمة اليومية، دون الحاجة بالضرورة إلى الاعتماد على المكملات الغذائية.

وأوضح أن أبرز مصادر البروتين الطبيعية تشمل بياض البيض والجبن القريش واللحوم والدواجن والأسماك واللبن، لافتًا إلى أن احتياجات الجسم من البروتين تختلف من شخص إلى آخر وفقًا للوزن والسن ومستوى النشاط البدني.

حصوات الكلى والكبد الدهني من أضرار الإفراط في البروتين

وحذر ناجي من أن الإفراط في تناول البروتين قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك، بما قد يزيد من احتمالات تكوّن حصوات الكلى، فضلًا عن إمكانية التأثير سلبًا على وظائفها في بعض الحالات.

وأضاف أن الاستهلاك المفرط وغير المناسب للبروتين والمكملات قد يزيد الأعباء على الكبد، ويرتبط بمخاطر صحية تستدعي الانتباه، من بينها احتمالات الإصابة بالكبد الدهني والتليف، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات صحية.

فئات ممنوعة من استخدام المكملات دون إشراف طبي

وشدد استشاري التغذية على ضرورة تجنب الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية لدى المصابين بمرض النقرس ومشكلات الكلى وتليف الكبد، محذرًا من إعطاء هذه المنتجات للأطفال دون سن 18 عامًا.

وأكد أهمية استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل استخدام أي مكمل غذائي، مع تحديد الاحتياجات الفعلية للجسم والاعتماد على نظام غذائي متوازن يتناسب مع طبيعة النشاط البدني والحالة الصحية.