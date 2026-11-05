قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المكملات الغذائية مش روتين.. متى يحتاج الطفل إلى الفيتامينات؟

«المكملات الغذائية مش روتين».. د. هاني النقاطي يوضح متى يحتاج الطفل إلى الفيتامينات
«المكملات الغذائية مش روتين».. د. هاني النقاطي يوضح متى يحتاج الطفل إلى الفيتامينات
شيماء جمال

قال الدكتور هاني الميقاتي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالمركز القومي للبحوث، إن المكملات الغذائية أصبحت من الموضوعات التي تمس كل أسرة مصرية، موضحا أن هذا السؤال يتكرر كثيرا في العيادات، خاصة من الأمهات اللاتي يشعرن بأن أطفالهن قد يكون لديهم نقص في بعض العناصر الغذائية، رغم حرصهن على تقديم الأطعمة المختلفة لهم، مثل البيض واللبن والفاكهة والخضراوات.

وأضاف الميقاتي، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن بعض الأمهات يعتقدن أنهن بحاجة إلى إعطاء أطفالهن مالتي فيتامين حتى يشعرن بأنهن يقمن بواجبهن تجاه أبنائهن ويحافظن على صحتهم، وتساءل عما إذا كان عدم تقديم المكملات الغذائية للطفل يعني أن الأم مقصرة في حقه، وقال إن الإجابة تتطلب أولا فهم معنى المكملات الغذائية.

وأوضح أن التغذية الصحية للإنسان بشكل عام تتكون من عناصر كبيرة تسمى المغذيات الكبرى، وعناصر أخرى تسمى المغذيات الصغرى، مشيرا إلى أن المغذيات الكبرى هي العناصر التي يحتاج إليها الجسم بكميات كبيرة، سواء لبناء الجسم أو إنتاج الطاقة وتخزينها، أو للقيام بالعمليات الحيوية اللازمة لوظائف الأعضاء المختلفة.

وأشار إلى أن العناصر الغذائية الصغرى تشمل الفيتامينات والمعادن وبعض المكملات والمواد الأخرى التي يحتاج إليها الجسم بكميات ضئيلة للقيام بعملياته الصحية والوظيفية.

وتابع أن صناعة المكملات الغذائية بدأت من خلال استخلاص هذه العناصر، التي يحتاج إليها الجسم بكميات ضئيلة، ووضعها في أشكال دوائية مختلفة، سواء في صورة شراب أو كبسولات أو أقراص، بعدما تعرف العلم على استخداماتها وفوائدها.

وأكد أن تناول المكملات الغذائية ليس أمرا روتينيا، وأن الإنسان لا يكون ناقصا لأي شيء لمجرد أنه لا يتناولها، بشرط أن تكون لديه تغذية صحية سليمة.

الأطفال المكملات الغذائية الفيتامينات الفاكهة الخضراوات البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد