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رعب في سماء القارة العجوز.. 12 إنذارا بوجود قنابل على متن طائرات في أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رعب في سماء القارة العجوز.. 12 إنذارا بوجود قنابل على متن طائرات في أوروبا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية برصد 12 إنذارا منذ صباح اليوم بوجود قنابل على متن طائرات في أوروبا الأمر الذي تسبب في تعطيل رحلات جوية للركاب في أنحاء أوروبا اليوم الخميس، في أحدث حلقة ضمن سلسلة من الحوادث التي أدت هذا الأسبوع إلى عمليات هبوط اضطراري وإجراءات تفتيش أمني.

وبحسب صحيفة “ nbc ” لم يُعثر حتى الآن على أي متفجرات، كما لم تتضح بعد هوية الجهة أو الأسباب الكامنة وراء هذه البلاغات. ومع ذلك، فقد أدت التهديدات بحد ذاتها إلى اضطراب في المجال الجوي الأوروبي وفي بعض أكثر مطارات القارة ازدحاماً.

وبدورها ذكرت شركة الطيران "أير لينجس"  أن إحدى رحلاتها، التي تحمل الرقم "EI402" والمتجهة من دبلن إلى روما وعلى متنها أكثر من 150 شخصاً، حُوّلت مسارها إلى قاعدة تابعة للقوات الجوية الفرنسية في وقت مبكر من يوم الخميس.

وأفاد مكتب وزير القوات المسلحة الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، في بيان له، بأن فريقاً مختصاً بالتعامل مع المتفجرات توجه إلى قاعدة "إفرو-فوفيل" الجوية، مشيراً إلى أنه تم نقل جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 151 راكباً، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة، إلى مكان آمن.

وفي سياق متصل، ذكر متحدث باسم هيئة مطارات روما أن طائرة تابعة لشركة "فين إير" (Finnair) قادمة من هلسنكي رافقتها مقاتلات من سلاح الجو الإيطالي حتى هبوطها في مطار "فيوميتشينو" بروما، وذلك "عقب تلقي بلاغات مجهولة المصدر حول تهديد بوجود قنبلة".

وأضاف المتحدث أن "خبراء تفكيك المتفجرات في الشرطة باشروا تنفيذ البروتوكولات الأمنية، وتجري حالياً عمليات فحص لضمان السلامة".

كما صرح متحدث باسم شركة "فين إير" بأن إحدى رحلاتها المتجهة إلى روما هبطت بشكل طبيعي بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة.

ووفقاً لمتحدث باسم الشركة ذاتها، هبطت رحلة ثانية لشركة "فين إير" قادمة من هلسنكي بشكل طبيعي في فيينا، وذلك بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة أيضاً.

وفي جمهورية التشيك، أعلنت الشرطة أنها تلقت تهديدات تشير إلى وجود عبوات ناسفة بدائية الصنع على متن أربع طائرات كانت متجهة إلى العاصمة براغ.

أفادت وسائل إعلام في بلغاريا -نقلاً عن وزراء في الحكومة- بأن ثلاث طائرات اضطرت للهبوط اضطرارياً بسبب تهديدات بوجود قنابل، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

كما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، نقلاً عن "رويترز"، أن طائرة ركاب اضطرت للهبوط في مطار "زافينتيم" ببروكسل، وهي تابعة لشركة الطيران البولندية "لوت" (LOT).

وتأتي أحداث يوم الخميس في أعقاب سلسلة من التهديدات بوجود قنابل استهدفت شركات طيران على مدى أيام، مما أدى إلى تغيير مسار رحلات جوية عدة، وإغلاق مطار في بولندا لفترة وجيزة. ووفقاً للسلطات في دول مختلفة، لم يُعثر على أي عبوات ناسفة في تلك الحوادث السابقة.

وفي سياق متصل، جرت عملية أمنية يوم الثلاثاء في ميناء جزيرة "سيروس" اليونانية، إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة على متن سفينة سياحية كانت متجهة إلى إسرائيل. وذكرت السلطات أن شخصاً مجهولاً ادعى وجود عبوة ناسفة مثبتة على هيكل السفينة "كراون آيريس" (Crown Iris) -التي ترفع علم بنما- والتي كان من المقرر أن تبحر إلى حيفا.

ولم تشر السلطات إلى الجهة التي قد تكون وراء هذه الحوادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

أوروبا شركة أير لينجس المجال الجوي الأوروبي وزير القوات المسلحة الفرنسية هيئة مطارات روما

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