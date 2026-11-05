أوروبا تضخ نصف مليار يورو لدعم شركات الرقائق الناشئة ومنافسة أمريكا والصين

كشفت مسؤولة ملف التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، أن التكتل يعتزم ضخ استثمارات قيمتها 525 مليون يورو (بما يعادل نحو 590 مليون دولار أمريكي) في الشركات الناشئة المتخصصة في الرقائق الإلكترونية، وذلك لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها بوتيرة أسرع، في إطار مساعي أوروبا للحاق بالولايات المتحدة والصين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" بأنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي منحاً قيمتها 400 مليون يورو لهذه الشركات الناشئة لتغطية تكاليف تطوير رقائق مخصصة للاستخدام التجاري، بينما سيخصص مبالغ أخرى لدعم إنشاء "منصة أوروبية لتصميم الرقائق". الدولار يعادل نحو 0.8905 يورو.

وقالت فيركونن، التي تشغل منصب نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، خلال حفل إطلاق المنصة: "ندرك أن أوروبا لن تتمكن من تعزيز مكانتها في صناعة أشباه الموصلات العالمية ما لم تنجح في مجال تصميم الرقائق"، وأضافت: "إن تعزيز منظومة تصميم حيوية سيؤدي بدوره إلى خلق طلب على مرافق التصنيع، كما سيعزز سلسلة القيمة بأكملها داخل أوروبا".

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن حصة شركات تصميم الرقائق الأوروبية لا تتجاوز 1 في المائة من الإيرادات العالمية في هذا القطاع.

وتقول "بلومبرج" إن "المنصة الأوروبية لتصميم الرقائق" سوف تتيح للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى أدوات تصميم الرقائق، وخدمات الدعم الفني، ووحدات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى توفير فرص الوصول إلى القدرات التصنيعية، لافتة إلى أن صناعة الرقائق الإلكترونية تشهد انتعاشاً كبيراً مدفوعاً بالطلب القوي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.