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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان التركي يقر المادة الأولى من «اتفاق مكة» للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا

البرلمان التركي
البرلمان التركي
أمنية رشاد الجلوي

أقرّ البرلمان التركي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، المادة الأولى من «اتفاق مكة» للدفاع المشترك بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، والذي يتكون من 16 مادة، ويستهدف تعزيز التعاون العسكري والأمني وحماية سيادة الدول الثلاث في مواجهة التهديدات.

وتنص المادة الأولى على التزام الأطراف بالتعاون لضمان استقلال كل دولة وسيادتها وسلامة أراضيها واحترام حدودها المعترف بها دوليًا، مع استخدام جميع الوسائل المناسبة للتصدّي لأي تهديد يستهدف أراضي أي طرف أو سيادته أو حدوده.

وبموجب المادة الثانية من الاتفاقية، يُعد أي هجوم مسلح قادم من الخارج ضد إحدى الدول الثلاث اعتداءً على جميع الأطراف، بما يلزمها بتقديم مساعدة فورية للدولة المستهدفة باستخدام مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها الوسائل العسكرية، وفقا لتقييم موضوعي وبما يتوافق مع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتنص المادة الثالثة على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية والأمن، وتطوير العلاقات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، فيما تدعو المادة الرابعة إلى إجراء مشاورات منتظمة بشأن قضايا الأمن الدولي، ووضع تدابير فردية وجماعية لحماية المصالح الحيوية والأمن القومي لكل دولة.

وفيما يتعلق بمكافحة التهديدات الأمنية، تؤكد المادة الخامسة أهمية التعاون في مواجهة جميع أشكال الإرهاب، بينما تشجع المادة السادسة عمليات انتشار القوات وتبادل الأفراد العسكريين، وتنظيم برامج التدريب والمناورات المشتركة، بما يعزز التنسيق والتوافق العملياتي بين القوات المسلحة.

كما تدعم المادة السابعة التعاون في مجالات تبادل التكنولوجيا والتطوير والإنتاج المشترك والبحث العلمي والتطوير، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية.

وتنص المادة الثامنة على إنشاء «لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية»، تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، على أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنويا، بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي وتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف.

البرلمان التركي اتفاق مكة السعودية باكستان التعاون العسكري الدفاع المشترك الأمن القومي

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