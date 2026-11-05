اليوم..مجلس الأمن يجري الجولة الثامنة من التصويت الاستطلاعي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة

يجري مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، الجولة الثامنة من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي لاختيار مرشح لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بمشاركة ثمانية مرشحين، بينهم للمرة الأولى الدبلوماسي التركي فريدون هادي سينيرلي أوغلو.

ومن المقرر أن تستخدم الجولة بطاقات تصويت غير مميزة، دون الفصل بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية والدول العشر المنتخبة في المجلس.

ويأتي دخول سينيرلي أوغلو السباق بعد ترشيحه رسميا من جانب تركيا في الأول من نوفمبر الجاري، قبل إجرائه الحوار التفاعلي مع الجمعية العامة المقرر غدا الجمعة، والحوار غير الرسمي مع مجلس الأمن في 9 نوفمبر.

وتضم قائمة المرشحين إلى جانب سينيرلي أوغلو كلا من إيفون أ-باكي وماريا فرناندا إسبينوسا جارسيس من الإكوادور، ورافائيل ماريانو جروسي من الأرجنتين، وريبيكا جرينسبان من كوستاريكا، ولانا زكي نسيبة من دولة الإمارات، وأولارا أوتونو من أوغندا، وكارولين رودريجيز بيركيت من جويانا.

وكانت الجولة السابعة من التصويت قد أظهرت تقدما ملحوظا لجرينسبان، التي حصلت على 11 صوتا بـ"التشجيع" مقابل أربعة أصوات بـ"عدم التشجيع"، وهي أفضل نتيجة يحققها أي مرشح حتى الآن، فيما حصل جروسي على تسعة أصوات تشجيع وأربعة أصوات عدم تشجيع وصوتين دون إبداء رأي.

وجاءت رودريجيز بيركيت بعدهما بحصولها على ثمانية أصوات تشجيع وستة أصوات عدم تشجيع، فيما حلت نسيبة في المركز الرابع في أول جولة تشارك فيها، بينما حصل كل من أوتونو وإسبينوسا وأ-باكي على عشرة أصوات أو أكثر من فئة "عدم التشجيع".

ومن المتوقع أن تتركز الأنظار في جولة اليوم على مدى استمرار تقدم جرينسبان، وما إذا كان دخول المرشح التركي سيؤثر على موازين المنافسة، فضلا عن احتمال عودة مجلس الأمن لاحقا إلى استخدام بطاقات ملونة تكشف بصورة غير مباشرة موقف الدول الخمس دائمة العضوية.

ولا ينشر مجلس الأمن عادة نتائج التصويت الاستطلاعي بصورة رسمية، إذ يقتصر الإعلان على تأكيد إجراء الجولة، إلا أن نتائج الجولات السابقة تسربت إلى وسائل الإعلام بعد وقت قصير من انتهائها.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على تعيين الأمين العام من جانب الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن، فيما تستخدم جولات التصويت الاستطلاعي لقياس فرص المرشحين قبل انتقال المجلس إلى مرحلة التوصية الرسمية.