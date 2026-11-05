"الإغاثة الطبية بغزة": مصر صمام الأمان للأمة العربية وتؤدي دورا كبيرا في إدخال المساعدات لقطاع غزة

أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، اليوم /الخميس/ أن اللجنة المصرية تلعب دورا كبيرا فى إنقاذ الكثير من الحالات المرضية الصعبة داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن أكثر المساعدات التي تدخل إلى الفلسطينيين عبر اللجنة المصرية بغزة، معربا عن أمله فى زيادة عدد المساعدات لإنقاذ الوضع الصحي والإنساني المتردي داخل قطاع غزة.

وقال أبو عفش - في مداخلة لقناة (النيل) للأخبار - :"إن الأوضاع في قطاع غزة صعبة للغاية خاصة بعد تقليص الكثير من المساعدات سواء من قبل المؤسسات الدولية أو عدم سماح الاحتلال لدخول كثير من الشاحنات بعد وقف اطلاق النار".

وأضاف :"أن هناك أعدادا كبيرة من الخيام البالية واحتياج أكبر للأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن المواطن الفلسطيني لا يستطيع الحياة وسط أطنان من النفايات والركام ومياه الصرف الصحي"، لافتا إلى أن الاحتلال لازال يستهدف المناطق الغربية والشرقية يوميا ويدمر الكثير من الخيام، بينما هناك أكثر من 2500 منزل معرضا للسقوط.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية سواء المستشفيات أو الرعاية الصحية تعاني بشكل كبير سواء من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية أو من نقص قطع الغيار والوقود والكهرباء وتوقف الخدمات الصحية داخل المراكز الطبية ما تسبب فى معاناة كبيرة للمواطنين.

وتابع :"الإغاثة الطبية لديها أكثر من 15 عيادة طبية متنقلة تذهب للمناطق الحدودية التي لا يوجد بها أى عيادات طبية، وللأسف سيتم تقليص أكثر من نصف هذا الرقم بسبب نقص الوقود والاعتماد فقط علي مولدات الطاقة، ما سيؤثر سلبا على حياة المواطن الفلسطيني الذى يحتاج للمختبرات والأشعة والتشخيص"، مؤكدا أن المجتمع الفلسطينى فى حالة إعياء شديدة لذلك يجب وجود بدائل أخرى حتى نتمكن من مواصلة العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

وطالب أبو عفش بإدخال المزيد من الأغطية والخيام والملابس الشتوية لما يقرب من مليون و400 مواطن فلسطيني بسبب اقتراب فصل الشتاء.

وأكد مدير الإغاثة الطبية في غزة، أن مصر هى صمام الأمان للأمة العربية كلها، فعندما تدعو مصر أى دولة فعليها الاستجابة، لذلك يجب على الأنظمة تنفيذ بنود خطة الإعمار، حتي تستمر وتتطور الجهود، وإفشال خطة الاحتلال فى تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا وعلى أعلى مستوى بين المؤسسات المصرية والدولية والفلسطينية داخل قطاع غزة، أدى إلى نجاح وسرعة تقديم الخدمات الإغاثية، لافتا إلى أن المؤسسة المصرية التي عملت داخل قطاع غزة كان لها دور كبير في إتمام دور المؤسسات الفلسطينية وتقديم المساعدات وتوزيعها على المستحقين.