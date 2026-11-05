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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطريق مطار سوهاج.. القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس وإصابة 20 عاملًا

اتوبيس الحادث
اتوبيس الحادث
سوهاج _ أنغام الجنايني

في حادث أعاد مشهد الطوارئ إلى طريق مطار سوهاج الدولي، تحولت رحلة أتوبيس يقل عددًا من العمال إلى واقعة استنفرت الأجهزة الأمنية والطبية بالمحافظة، بعدما انقلب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، مخلفًا وراءه 20 مصابًا بإصابات متفرقة، لتتحرك سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ على وجه السرعة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الجهات المختصة، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات على طريق مطار سوهاج الدولي، ووجود عدد من المصابين بموقع الحادث.

وعلى الفور، صدرت توجيهات بسرعة انتقال الأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ، حيث تحركت قوات الإنقاذ والأجهزة الأمنية، بالتزامن مع استنفار هيئة الإسعاف للتعامل مع الموقف وسرعة تقديم المساعدة للمصابين.

10 سيارات إسعاف لإنقاذ 20 عاملًا

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، كان يستقله عدد من العمال، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة، في مشهد استدعى تكثيف جهود الإنقاذ والإسعاف للتعامل مع المصابين.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج بـ10 سيارات إلى موقع الحادث، حيث تولت الأطقم الطبية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والتعامل مع الإصابات قبل نقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد حالتهم الصحية.

وفي الوقت الذي انشغلت فيه الأطقم الطبية بإنقاذ المصابين، تواجدت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ بموقع الحادث لمتابعة الموقف والتعامل مع تداعيات انقلاب الأتوبيس، والعمل على رفع آثاره من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام السيارات، منعًا لحدوث تكدسات مرورية.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على الأسباب والظروف التي أدت إلى انقلاب الأتوبيس، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة واستكمال الإجراءات.

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