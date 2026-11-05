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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل عشماوي في رمضان 2027.. المشاركون وضيوف الشرف

النجم محمد رمضان
النجم محمد رمضان
أوركيد سامي

يواصل الفنان محمد رمضان استعداداته للعودة إلى الدراما التلفزيونية من جديد، من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني، منذ تقديمه مسلسل «جعفر العمدة» الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضه في رمضان 2023.

وبدأ محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد «عشماوي»، الذي يأتي من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار شعبي، في تجربة درامية جديدة تجمع بين عدد كبير من النجوم، وسط ترقب الجمهور لمعرفة تفاصيل الشخصية التي يقدمها رمضان خلال العمل.

أبطال مسلسل عشماوي لمحمد رمضان في رمضان 2027

يضم مسلسل «عشماوي» مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب محمد رمضان، حيث تشارك في البطولة الفنانة يسرا اللوزي، والفنان باسم سمرة، ومحمد عبد الحافظ، وإنتصار، وعصام السقا، ويوسف رأفت، وإسعاد يونس، وجاسيكا حسام الدين.

كما تضم قائمة المشاركين في العمل عددًا من الفنانين، وهم وليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم، ومن المقرر أن يشهد المسلسل ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم المخرج محمد سامي.

ويأتي مسلسل «عشماوي» ليعيد محمد رمضان إلى المنافسة الرمضانية بعد فترة غياب، خاصة أن الفنان حقق نجاحًا لافتًا في السنوات الماضية من خلال أعماله التي اعتمدت على الدراما الشعبية والصراعات الاجتماعية، وهو ما يجعل مسلسله الجديد من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2027.

محمد رمضان يعود إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض عام 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي.

ودارت أحداث المسلسل حول شخصية جعفر العمدة، الذي يمتلك مجموعة من شركات المقاولات، ويخوض العديد من الصراعات مع منافسيه، في الوقت الذي يعيش فيه حياة عائلية مليئة بالتعقيدات، إذ يتزوج من ثلاث نساء، قبل أن يدخل في علاقة جديدة مع عايدة، التي تنشأ بينها وبينه العديد من المواقف والمفارقات التي تختبر علاقتهما وتضعهما أمام تحديات مختلفة.

ونجح العمل في جذب اهتمام الجمهور خلال عرضه، ليصبح من أبرز الأعمال الدرامية التي قدمها محمد رمضان، قبل ابتعاده عن المنافسة الرمضانية خلال المواسم الثلاثة التالية.

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

وعلى مستوى السينما، عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا فيلم «أسد»، الذي جاء من تأليف وإخراج محمد دياب، وتدور أحداثه في مصر خلال القرن التاسع عشر، من خلال قصة أسد، وهو عبد يمتلك روحًا متمردة وشخصية قوية ترفض الاستسلام للظلم.

وتتناول أحداث الفيلم رحلة أسد بعد وقوعه في حب امرأة حرة، لتتحول هذه العلاقة إلى شرارة مواجهة مع أسياده، خاصة بعدما يتعرض لخسارة أغلى ما يملك، وهو ما يدفعه إلى الانتقال من مرحلة التحدي الصامت إلى المواجهة والثورة.

ويقدم الفيلم معالجة درامية تاريخية لصراع الإنسان من أجل الحرية والكرامة، حيث تتجاوز معركة أسد حدود مصيره الشخصي، لتصبح مواجهة أوسع قد تغير واقع العبودية في البلاد.

وبين عودته المنتظرة إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «عشماوي»، وحضوره السينمائي بفيلم «أسد»، يواصل محمد رمضان نشاطه الفني، وسط اهتمام الجمهور بالتجربة الجديدة التي يستعد لتقديمها في موسم رمضان 2027.

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