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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لقاح الأنفلونزا .. لماذا يُصاب بعض الأشخاص رغم تلقيهم التطعيم.. والصحة العالمية تطور اللقاح كل عام لهذا السبب

الأنفلونزا
الأنفلونزا
هاجر هانئ

هل لقاح الإنفلونزا يحمي من جميع سلالات الإنفلونزا المنتشرة؟

تطوير لقاح الأنفلونزا كل عام 

يحث الأطباء الأشخاص على تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي للحد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات خلال الأشهر القادمة. لكن تخيل أن تتلقى لقاحًا لحماية نفسك من الإنفلونزا، ثم تُصاب بالمرض بعد أسابيع قليلة بنفس الأعراض التي كنت تأمل في تجنبها. هذا كفيل بأن يجعل أي شخص يتساءل عن مدى فعالية اللقاح. وهذا أحد الأسباب التي تجعل البعض لا يزالون متشككين بشأن تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي.

لكن ثمة أمرٌ مثيرٌ للاهتمام بشأن فيروس الإنفلونزا يجهله الكثيرون. ففي حديثٍ مع قناة تايمز ناو ديجيتال على هامش المؤتمر العالمي لعلوم وتكنولوجيا الصحة (WCHST) 2026 في جامعة UPES بمدينة دهرادون، أوضح البروفيسور الدكتور سوريش ك. ميتال، الحاصل على دكتوراه في الطب البيطري ودكتوراه في الفلسفة، وأستاذ علم الفيروسات في جامعة بيردو ، العلم الكامن وراء لقاح الإنفلونزا السنوي، ولماذا قد يُصاب بعض الأشخاص المُلقّحين بالمرض.

على عكس العديد من الفيروسات الأخرى، يتغير فيروس الإنفلونزا باستمرار، مما يعني أن على العلماء تطوير وتحديث لقاح الإنفلونزا كل عام. وهنا تكمن المشكلة: عليهم تحديد مكونات اللقاح قبل أشهر من بدء موسم الإنفلونزا.

إذن، كيف يعرف العلماء أي فيروس يجب أن نحمي أنفسنا منه؟ وماذا يحدث عندما تكون توقعاتهم خاطئة؟

لفهم هذا، نحتاج أولاً إلى فهم كيفية تصرف فيروس الإنفلونزا.

يتطور فيروس الإنفلونزا باستمرار. فمع انتقاله من شخص لآخر، تطرأ تغييرات طفيفة على تركيبه الجيني. تؤثر بعض هذه التغييرات على البروتينات الموجودة على سطح الفيروس، مما يُصعّب على الجهاز المناعي التعرّف عليه. ولهذا السبب، قد لا يكون فيروس الإنفلونزا المنتشر هذا العام مطابقًا تمامًا للفيروس الذي انتشر العام الماضي، وهو ما يُشكّل تحديًا للعلماء الذين يعملون على تطوير اللقاحات.


وأوضح الدكتور ميتال أن منظمة الصحة العالمية تجمع كل عام خبراء من جميع أنحاء العالم لدراسة سلالات الإنفلونزا المنتشرة والتنبؤ بالسلالات الأكثر احتمالاً للانتشار خلال موسم الإنفلونزا القادم.

بالنسبة لنصف الكرة الشمالي، يُجرى هذا التقييم في شهر فبراير تقريبًا. ويُجرى تقييم منفصل لنصف الكرة الجنوبي نظرًا لاختلاف مواعيد مواسم الإنفلونزا في المنطقتين. وبناءً على هذه النتائج، توصي منظمة الصحة العالمية بالسلالات التي ينبغي تضمينها في اللقاح الموسمي القادم. ثم يبدأ مصنّعو اللقاحات بالإنتاج. ولكن ثمة تفصيل هام: يُطوّر اللقاح بناءً على توقعات العلماء، وليس بناءً على ما هو معروف مسبقًا.

ماذا يحدث إذن عندما تكون التوقعات خاطئة؟ يختار العلماء السلالات التي يعتقدون أنها ستنتشر خلال الموسم القادم. ولكن نظرًا لأن فيروسات الإنفلونزا تستمر في التطور، فقد تختلف السلالات التي تنتشر في النهاية عن تلك الموجودة في اللقاح. وهذا ما يُسمى بعدم تطابق اللقاح.

أوضح الدكتور ميتال أنه عندما لا تتطابق سلالات الإنفلونزا المنتشرة بشكل دقيق مع السلالات الموجودة في اللقاح، قد تقل فعالية التطعيم. أحد الأسباب يتعلق ببروتين يُسمى الهيماغلوتينين، الموجود على سطح فيروس الإنفلونزا. ببساطة، يمكن اعتبار الهيماغلوتينين أحد العوامل التي تساعد جهاز المناعة على التعرف على الفيروس. يعمل لقاح الإنفلونزا على تدريب جهاز المناعة على تحديد هذا البروتين وإنتاج أجسام مضادة ضده.

لكن عندما يتغير الفيروس، قد يتغير هذا البروتين أيضًا. ونتيجة لذلك، قد لا تتعرف الأجسام المضادة المُنتجة استجابةً للقاح على الفيروس المنتشر بنفس الفعالية. هذا لا يعني أن اللقاح لا يوفر أي حماية، بل يعني ببساطة أن قدرته على منع العدوى قد تكون أقل عند وجود اختلاف كبير بين الفيروس والفيروس.

هل يمكن أن يسبب لقاح الإنفلونزا نفسه المرض؟ لا يمكن ذلك!


هذا مصدر قلق شائع آخر، لا سيما بين الآباء الذين يلاحظون إصابة أطفالهم بالحمى أو السعال أو أعراض أخرى بعد التطعيم. أوضح الدكتور ميتال أن لقاح الإنفلونزا غير النشط لا يُسبب الإنفلونزا لأنه لا يحتوي على فيروس إنفلونزا حي مُعدٍ. مع ذلك، ثمة فرق جوهري بين الإصابة بالمرض بعد التطعيم والإصابة به نتيجةً له. فقد يكون الشخص قد تعرض للإنفلونزا قبل تلقي اللقاح. كما يستغرق الجسم حوالي أسبوعين لتكوين استجابة مناعية وقائية بعد التطعيم. ومن الاحتمالات الأخرى أن يكون الشخص قد أصيب بفيروس تنفسي آخر يُسبب أعراضًا مشابهة للإنفلونزا. وبالطبع، هناك احتمال عدم توافق اللقاح.

أوضح الدكتور ميتال أنه حتى لو اختلفت السلالات المنتشرة في المجتمع عن تلك الموجودة في اللقاح، فقد يُصاب الأشخاص المُلقّحون بالإنفلونزا. ومن المهم أيضًا التذكير بأن بعض الأعراض الجانبية الخفيفة، مثل ألم في موضع الحقن، أو التعب، أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، قد تحدث بعد التطعيم. وهذه الأعراض لا تُعدّ دليلاً على الإصابة بالإنفلونزا.

وأضاف أنه من المهم الإشارة إلى أن لقاح الإنفلونزا ليس مصمماً لضمان عدم إصابة الشخص بالإنفلونزا مطلقاً. فحتى وإن لم يمنع التطعيم العدوى تماماً، فإنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات ودخول المستشفى.

باختصار، من المهم فهم أن التطعيم ضد الإنفلونزا يهدف إلى تقليل المخاطر، وليس القضاء عليها تمامًا. ولأن الفيروس يتغير باستمرار، فقد لا يوفر لقاح العام الماضي حماية كافية ضد السلالات المنتشرة هذا العام. ولهذا السبب، يتم تحديث لقاحات الإنفلونزا الموسمية بانتظام، ويُنصح بالتطعيم سنويًا.

الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا السنوي فيروس الإنفلونزا منظمة الصحة العالمية

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