زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

شهدت أسعار السجائر في السوق المصرية تحركات جديدة اعتبارًا من اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وذلك بعد تطبيق زيادة أسعار السجائر بشكل رسمي على بعض الأنواع في الأسواق.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها، شملت أشهر الأنواع المتداولة، وعلى رأسها ميريت ومارلبورو وإل آند إم، بزيادات وصلت إلى 10 جنيهات للعبوة الواحدة.

وتزامن ذلك مع تحريك أسعار بعض الأصناف التابعة لشركة المنصورة الدولية، وسط اهتمام المواطنين بالتعرف على أحدث أسعار السجائر المحلية والمستوردة في الأسواق.

أسعار سجائر فيليب موريس اليوم بعد الزيادة

وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة المعلنة من شركة فيليب موريس مصر، جاءت الأسعار كالتالي:

سجائر ميريت بجميع أنواعها: 121 جنيهًا بدلًا من 111 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سجائر مارلبورو بجميع أنواعها: 109 جنيهات بدلًا من 102 جنيه، بزيادة 7 جنيهات.

سجائر إل آند إم L&M: 88 جنيهًا بدلًا من 82 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

سجائر مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا دون تغيير.

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادة

وشملت التعديلات السعرية منتجات التبغ المسخن التابعة للشركة، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

تيريا TEREA: 88 جنيهًا بدلًا من 82 جنيهًا.

تيريا كبسول TEREA Capsules: 93 جنيهًا بدلًا من 87 جنيهًا.

هيتس HEETS: 69 جنيهًا دون تغيير.

أسعار تارجت وتايم بعد الزيادة

وفي سياق متصل، أعلنت شركة المنصورة الدولية تحريك أسعار نوعين من السجائر بواقع جنيه واحد للعبوة، لتسجل الأسعار الجديدة:

سجائر تارجت: 48 جنيهًا بدلًا من 47 جنيهًا.

سجائر تايم: 58 جنيهًا بدلًا من 57 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية اليوم في مصر

أما بالنسبة إلى أسعار عدد من أنواع السجائر الشعبية المتداولة في السوق المحلية، فجاءت وفقًا للأسعار المعلنة كالتالي:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

مونديال أحمر: 48 جنيهًا.

مونديال لايت: 48 جنيهًا.

مونديال سيلفر: 48 جنيهًا.

بوسطن: 44 جنيهًا.

بلومنت: 48 جنيهًا.

ما سعر سجائر مارلبورو Marlboro في مصر؟

سجل سعر عبوة سجائر مارلبورو Marlboro نحو 109 جنيهات بجميع أنواعها، وفق قائمة الأسعار الجديدة التي يبدأ تطبيقها الخميس 5 نوفمبر 2026.

وتضمنت القائمة كذلك منتج Marlboro Crafted، الذي بلغ سعر العبوة منه 79 جنيهًا بجميع أنواعه، ليكون ضمن المنتجات الواردة في تحديث أسعار السجائر المعلن.

ويتيح رمز الاستجابة السريع الموجود على العبوات إمكانية التعرف على السعر الرسمي المعلن للمنتج، بما يساعد المستهلكين على مراجعة الأسعار والتحقق منها عند الشراء.

كم بلغ سعر سجائر L&M بعد القائمة الجديدة؟

وصل سعر عبوة سجائر L&M إلى 88 جنيهًا بجميع أنواعها، وفق قائمة الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

وتندرج سجائر L&M ضمن العلامات التجارية التي شملتها القائمة المعلنة إلى جانب ميريت ومارلبورو ومارلبورو كرافتد، مع إتاحة معرفة السعر الرسمي للمستهلك من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على العبوة.

أسباب تحريك أسعار السجائر

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تطبيق تعديل جديد على الشرائح السعرية للسجائر اعتبارًا من 5 نوفمبر الجاري، في إطار التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس النواب، والتي تسمح بزيادة سنوية تصل إلى 12% على الشرائح السعرية للسجائر لمدة ثلاث سنوات.

ارتفاع تكلفة الخامات

وكان إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قد أشار إلى أن تحريك أسعار السجائر يرتبط بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة وسعر صرف الدولار وتكاليف الشحن والنقل.

السعر مدون علبة السجائر

وأكدت شركة فيليب موريس مصر أن الأسعار الرسمية الجديدة مدونة على عبوات منتجاتها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code، بما يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الرسمي لكل منتج.