السجائر والتبغ المسخن بأسعار جديدة بدءا من الخميس.. القائمة الكاملة

بعد الإعلان الرسمي.. هذه أسعار السجائر الجديدة في مصر من الخميس

-سعر سجائر ميريت Merit سجل 121 جنيهًا

-سعر سجائر مارلبورو Marlboro بلغ 109 جنيهات

-سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted- وصل إلى 79 جنيهًا

سعر سجائر L&M سجل 88 جنيهًا

سعر التبغ المسخن TEREA بلغ 88 جنيهًا

أعلنت قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر والتبغ المسخن في مصر، بدءًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، والتي تشمل عددًا من العلامات التجارية الشهيرة، أبرزها ميريت ومارلبورو وL&M، إلى جانب منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA.

وتضمنت القائمة المعلنة الأسعار الرسمية الجديدة لمختلف أنواع السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن، مع التأكيد على إظهار الأسعار للمستهلكين على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.

أسعار السجائر الجديدة في مصر بدءًا من 5 نوفمبر 2026

جاءت قائمة أسعار منتجات ميريت ومارلبورو وL&M ومنتجات التبغ المسخن على النحو التالي:

سعر سجائر ميريت Merit: سجل 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر سجائر مارلبورو Marlboro: بلغ 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: وصل إلى 79 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر سجائر L&M: سجل 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر التبغ المسخن TEREA: بلغ 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر التبغ المسخن TEREA Capsules: وصل إلى 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر التبغ المسخن HEETS: سجل 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

كيف يعرف المستهلك السعر الرسمي على العبوة؟

وتتضمن آلية الإعلان عن الأسعار إظهار السعر الرسمي على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن، من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يتيح للمستهلكين التعرف على الأسعار المعلنة للمنتجات.

التزام تجار التجزئة والموزعين بالقائمة الجديدة

وأكدت الشركة أن هذه الآلية تستهدف تعزيز الشفافية في تداول المنتجات، ومساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار المعلنة، مع دعوة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالقائمة الجديدة.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة

ومن المقرر بدء العمل بالأسعار المعلنة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتشمل القائمة جميع الأنواع الواردة من العلامات التجارية ميريت ومارلبورو وL&M، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA.

وبذلك يمكن للمستهلكين التعرف على أسعار العبوات المختلفة وفقًا للقائمة الجديدة، مع مراجعة رمز QR Code الموجود على العبوة للتحقق من السعر المعلن لكل منتج.