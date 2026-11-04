بلدية أرنون تهنئ عباس علوية بفوزه بعضوية مجلس الشيوخ في ولاية ميشيجن الأمريكية

هنّأت بلدية أرنون فى قضاء النبطية بجنوب لبنان، رئيساً وأعضاءً، ابن البلدة والجنوب عباس علوية، بمناسبة فوزه بعضوية مجلس الشيوخ في ولاية ميشيجن الأمريكية، معتبرة أن هذا الفوز يشكل إنجازاً تفتخر به البلدة وتعتز، لما يعكسه من حضور مشرّف لأبنائها ووطنهم في الخارج .

وأكدت البلدية - في بيان - أن هذا الفوز يمثل مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بأبناء أرنون والجنوب المقيمين في مختلف أنحاء العالم، الذين يحملون اسم بلداتهم ووطنهم أينما حلّوا، ويؤكدون أن الانتماء لا تحدّه المسافات ولا تلغيه الغربة.

وباركت البلدية لعباس علوية هذا الاستحقاق، مُعربة عن أملها في أن يبقى الجنوب حاضرًا في مختلف محطاته ومواقفه، وأن يكون صوتاً للحق والعدالة ومدافعاً عن قضاياه وأهله وكرامة أرضه، وأن تظل أرنون ولبنان دائماً في وجدانه واهتمامه، متمنية له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.