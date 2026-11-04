مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح آفاق الإبداع في ماستر كلاس من السيناريو إلى الشاشة برؤية امرأة لياسمين أحمد كامل

شهدت فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ماستر كلاس للمخرجة وكاتبة السيناريو ياسمين أحمد كامل، بعنوان «من السيناريو إلى الشاشة برؤية امرأة»، أدارها الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحضرها الفنان القدير أحمد بدير، والفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إبراهيم السمان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

واستهل الفنان مازن الغرباوي الماستر كلاس بتقديم نبذة عن مسيرة ياسمين أحمد كامل، موضحًا أنها تخرجت في كلية الإعلام عام 2011، وقدمت أولى تجاربها الإخراجية من خلال مسلسل «حدوتة مرة» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق عام 2019، ثم حكايتَي «بدون ضمان» و«حلم حياتي» ضمن الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا» عام 2021، وصولًا إلى مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» عام 2024، الذي استلهمت فكرته من الواقع، ثم مسلسل «أب ولكن» عام 2026، الذي كتبته وأخرجته وناقش عددًا من القضايا الإنسانية والاجتماعية، وفي مقدمتها حقوق الأب بعد الطلاق وقانون الرؤية.

وأكد الغرباوي أن ياسمين أحمد كامل تنتمي إلى المخرجات اللاتي ينحزن للقضايا الإنسانية والاجتماعية، ويحرصن على تقديم مشروعات فنية نابعة من إيمان حقيقي بأفكارها، مشيرًا إلى أهمية استضافتها ضمن فعاليات المهرجان، خاصة في ظل اهتمامه بدعم المواهب الشبابية في إقليم القناة وسيناء.

وأوضح أن المهرجان نجح على مدار سنوات في دعم عدد من الفرق الشبابية بجنوب سيناء، بما يتيح لها الاحتكاك بتجارب فنية متميزة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات في تحقيق أحلام الشباب، وأن يشهد المستقبل ظهور فنانين من قلب سيناء يمتلكون حضورًا بارزًا في الدراما والسينما المصرية.

وتوقف الغرباوي عند مرحلة ما قبل بروز اسم ياسمين أحمد كامل كمخرجة، مشيرًا إلى أنها قضت أكثر من 10 سنوات في العمل مساعدَ مخرج مع عدد من كبار المخرجين، مؤكدًا أن الجمهور غالبًا ما يشاهد الفنان في مرحلة النجاح دون أن يدرك حجم التحديات التي واجهها خلال سنوات التكوين، وهو ما دفعه إلى دعوتها لاستعراض رحلتها المهنية والبدايات التي صنعت شخصيتها الفنية.

من جانبها، كشفت ياسمين أحمد كامل عن أن المرأة تواجه صعوبات وصراعات أكبر من الرجل في المجال الفني، سواء داخل العمل أو خارجه، وهو ما جعلها منذ بداياتها تحرص على اختيار المخرجين الذين تعمل معهم، بهدف اكتساب الخبرات وصناعة مسيرة مهنية قائمة على التعلم والاختيار الواعي.

واستعرضت تجربتها في العمل مع عدد من كبار المخرجين، بداية من مسلسل «رحايا» مع الفنان الراحل نور الشريف، الذي تعلمت منه الكثير على المستوى الإنساني، خاصة أهمية أن يكون المخرج سندًا للعمل، ثم مسلسل «الحارة» مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، و«لحظات حرجة» مع المخرج شريف عرفة، و«كلمني شكرًا» و«كف القمر» مع المخرج خالد يوسف، حيث اكتسبت خبرات مهمة في حركة الكاميرا والتكوين البصري.

وأضافت أنها واصلت رحلتها من خلال أعمال «خطوات الشيطان» و«طريقي» و«جراند أوتيل» مع المخرج محمد شاكر خضير، قبل أن تعمل مخرجًا منفذًا مع المخرج طارق العريان في فيلمي «ولاد رزق 1» و«الخلية»، وصولًا إلى أولى تجاربها الإخراجية «حدوتة مرة».

وأكدت أنها كانت حريصة على اختيار مشروعات ناجحة والعمل مع أسماء مهمة تتعلم منها، بما يساعدها على بناء سيرة مهنية قوية ومتميزة، موضحة أن هذه الرحلة علمتها كيفية فهم السيناريو واختيار القضايا التي تستحق المعالجة الدرامية.



وتحدثت ياسمين أحمد كامل عن رؤيتها للجمهور وتطور اهتماماته، مشيرة إلى أن المشاهد أصبح أكثر وعيًا وتغيرت انحيازاته الفكرية والاجتماعية، وهو ما دفعها إلى التركيز على تقديم القضايا الحقيقية التي يعيشها الناس، بعيدًا عن الموضوعات البعيدة عن واقعهم.

وأوضحت أن فكرة مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» جاءت مباشرة بعد مسلسل «حدوتة مرة»، إلا أنها واجهت صعوبة في إقناع المنتجين بها، وظلت تحاول تقديم المشروع لمدة 3 سنوات، حتى رحب المنتج عبد الحميد أبو المجد بالعمل، مؤمنًا بأنه يمثل قضية الساعة.

وأكدت أن إيمان المنتج بالمخرج، وكذلك ثقة النجم في رؤية المخرج، يمثلان عنصرين أساسيين في نجاح العمل الفني، مشددة على أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال تحظى باحترام الجمهور وتقديره، لأن صناعة عمل متميز يترك أثرًا حقيقيًا ليست مهمة سهلة.



وعن مفهوم «رؤية امرأة» في الإخراج، أوضحت ياسمين أحمد كامل أن المرأة تواجه صراعات منذ طفولتها حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافها، وأن استمرارها في المجال الفني يتطلب إرادة قوية وقدرة على مواجهة محاولات الإحباط والتراجع.

وأضافت أن الاختلاف في الرؤية الإخراجية للمرأة يظهر في التفاصيل والمشاعر والإمكانيات، موضحة أن احتكاكها المباشر بالنساء، ودخولها إلى بيوتهن وملاحظتها لطبيعة علاقاتهن الزوجية وتعاملاتهن مع أبنائهن، يمنحها خبرات إنسانية تنعكس على أعمالها.

وتطرقت إلى تجربتها في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، موضحة أنها لم تستهدف تقديم صورة سلبية عن الحارة أو الطبقات الشعبية، وإنما أرادت تسليط الضوء على حالة من غياب الوعي لدى بعض الشخصيات، وكيف يمكن أن يؤدي عدم إدراك الإنسان لإمكاناته وقدراته إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر في حياته.

وعن الفروق بين الدراما الطويلة والقصيرة وردود فعل الجمهور، أشارت ياسمين أحمد كامل إلى أن النجاح الجماهيري لا يرتبط بالضرورة بعدد حلقات العمل، مستشهدة بمسلسل «بدون ضمان»، الذي حققت مشاهده ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعض مشاهده تجاوزت 30 مليون مشاهدة، وهو رقم لم تحققه مشاهد «أعلى نسبة مشاهدة» رغم النجاح الكبير الذي حققه الأخير.

وأكدت أن عوامل نجاح العمل لا تتوقف عند الصناعة الفنية فقط، بل تمتد إلى شركة الإنتاج وطبيعة التسويق والمنصة التي يُعرض عليها، مشيدة بالتجربة التسويقية لمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، ومؤكدة أن «بدون ضمان» كان بإمكانه تحقيق نجاح جماهيري أكبر إذا حظي بالتسويق المناسب، مشددة على أنها متمسكة بمنهجها الفني في اختيار الموضوعات وتقديمها.



واسترجعت ياسمين أحمد كامل ذكرياتها خلال مراحل الطفولة والدراسة، كاشفة عن أنها كانت تتمتع بشخصية قوية ومشاغبة منذ الصغر، وكانت تتدخل للدفاع عن شقيقها الأكبر، وهو ما جعل مدير مدرستها يضعها أحيانًا نموذجًا للمشاغبة أمام التلاميذ.

وأضافت أنها كانت تحمل حلم الإخراج منذ سنوات الدراسة، حتى إنها كانت تكتب اسمها على السبورة متبوعًا بعبارة «المخرج ياسمين أحمد كامل»، مشيرة إلى أنها كانت تتخيل نفسها على خشبة المسرح وسط تصفيق الجمهور، حتى خلال لحظات الصلاة.

وأكدت أن هذه الأحلام المبكرة كانت دافعًا لها للاستمرار في طريقها الفني، قائلة إن الإنسان غالبًا ما يصل إلى ما يحلم به إذا امتلك الإرادة والإيمان بنفسه، مشيرة إلى أنها واجهت محاولات عديدة لإحباطها أو كسرها خلال رحلتها من العمل مساعدَ مخرج حتى أصبحت مخرجة، لكنها لم تتخلَّ عن حلمها.

وشددت ياسمين أحمد كامل على أهمية التمسك بالمبادئ والأحلام، مؤكدة أن الوصول إلى النجاح قد يستغرق وقتًا طويلًا، لكنه يتحقق بالإصرار والعمل المستمر، قائلة: «اللي أنت بتحلم بيه هو اللي أنت بتوصله، واللي أنت عايزه هو اللي أنت بتوصله، مهما حصل»، لتختتم حديثها برسالة ملهمة إلى الشباب بضرورة الثقة في النفس والإيمان بالأحلام، مهما واجهوا من تحديات.

وقدمت المخرجة ياسمين أحمد كامل الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين على كل مايقدمه والفرص التي يمنحها للشباب الموهوب، ووافقها الفنان إيهاب فهمي الرأي الذي أثنى على الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور أشرف زكي.

وتُقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.