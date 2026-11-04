الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الأربعاء/، محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، ونفذت عمليات تفتيش واسعة في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل أمين سر حركة "فتح" في مخيم طولكرم، الواقع خلف المستشفى، وفتشته وخربت محتوياته، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تداهم فيها المنزل منذ اعتقاله.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني ومتضامن أجنبي جراء اعتداء مسوطنين عليهما بالضرب في قرية الديوك غرب مدينة أريحا، كما أحرق مستوطنون مركبة، واستولوا على جرار زراعي، وأتلفوا محاصيل زراعية وبيوتا بلاستيكية، خلال هجوم على بلدة بيت أمر شمال الخليل.