خالد الغندور: الزمالك يستثني 5 لاعبين من نسبة المشاركة بسبب الإصابات

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار نادي الزمالك باستثناء 5 لاعبين من احتساب نسبة المشاركة خلال الموسم الماضي، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها وأثرت على تواجدهم مع الفريق، وهم محمود جهاد وأحمد حسام والتونسي أحمد الجفالي، إلى جانب عبد الله السعيد وعمر جابر.

الزمالك

وأضاف الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن قرار الزمالك جاء مراعاة للظروف الطبية التي مر بها اللاعبون، وعدم تحميلهم مسؤولية قلة المشاركة في المباريات، خاصة أن غيابهم كان بسبب الإصابات وليس لأسباب فنية أو بقرار من الأجهزة الفنية.

وأوضح أن هذا الاستثناء يأتي تقديرًا للظروف التي أبعدت اللاعبين عن الملاعب طوال الموسم، وعدم احتساب فترات الغياب الناتجة عن الإصابة ضمن تقييم نسبة مشاركتهم.