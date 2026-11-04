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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صرخة مفاجئة أمام الكاميرات.. حشرة صغيرة تربك مذيعة خلال تقديم برنامجها على الهواء

ايمان العقاد
ايمان العقاد
محمد بدران

تعرضت الإعلامية المصرية إيمان العقاد لموقف مفاجئ وطريف على الهواء مباشرة، خلال تقديمها برنامج «مباشر من مصر» على شاشة الفضائية المصرية، بعدما فوجئت باقتراب حشرة طائرة منها داخل الاستوديو، ما دفعها إلى الصراخ والتوقف عن الحديث للحظات، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إيمان العقاد تصرخ على الهواء بسبب حشرة في الاستوديو

وكانت إيمان العقاد تتحدث بصورة طبيعية أمام الكاميرات عن مبادرتي «حياة كريمة» وبرنامجي «تكافل وكرامة»، قبل أن تفاجئها حشرة صغيرة دخلت الاستوديو واقتربت منها بشكل مفاجئ، لتظهر عليها علامات الارتباك والخوف، وتخرج منها صرخة عفوية، قبل أن تتوقف عن الحديث للحظات بسبب الموقف غير المتوقع.

انتشار الفيديو 

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت الواقعة حديث المتابعين، الذين تداولوا لحظة صراخ الإعلامية على الهواء، وسط تباين التعليقات بين من تعاطف معها، معتبرًا أن رد فعلها طبيعي في مواجهة موقف مفاجئ، وآخرين تعاملوا مع المشهد بروح فكاهية، واعتبروه من المواقف الطريفة التي قد يتعرض لها مقدمو البرامج خلال البث المباشر.
 

ايمان العقاد حشرة علي الهواء ارتباك وصراخ الفضائية المصرية

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