محافظ الوادي الجديد تتابع الأعمال الإنشائية والتجهيزات بالموقف الإقليمي بمدينة الخارجة

استكمالًا لجولتها الميدانية الموسعة، تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد ، اليوم، الأعمال الإنشائية وتطوير المواقع المستهدفة بالموقف الإقليمي بمدينة الخارجة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المشروع، ومعدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وتقديم خدمات نقل آمنة للمسافرين ؛ يرافقها السيد محمد كجك، نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندس أحمد عطية، مدير الإدارة الهندسية بالمركز.

واستعرضت المحافظ مستجدات الأعمال بمختلف مناطق المشروع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والانتهاء من التجهيزات الفنية والتشغيلية وفقًا للمواصفات المعتمدة والتى تشمل استكمال مختلف الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللوجستية، مع مراجعة منظومة الفصل وتنظيم الحركة الداخلية وتحديد مسارات تشغيل السيارات ومناطق انتظار الركاب؛ بالتوازى مع البدء في إقامة البوابات الرئيسية لمنطقة الدخول بالموقف.

وفى ذات السياق ، وجهت المحافظ برفع كفاءة الطرق والمداخل والمخارج المحيطة بالموقف الاقليمي، واستكمال متطلبات الربط المروري مع شبكة الطرق المحيطة؛ مع مراجعة الهوية البصرية والتصميم العام للموقع، والاهتمام باللوحات الإرشادية والتعريفية وتناسق العناصر المعمارية ، بما يعكس الطابع الحضاري للمرفق ويتكامل مع أعمال التطوير الجارية.