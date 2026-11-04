الأوقاف: الاختبارات الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم 15 و16 نوفمبر

أعلنت وزارة الأوقاف بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية ألمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة لعام ٢٠٢٦، يومي الأحد والاثنين ١٥ و١٦ من نوفمبر ٢٠٢٦، بالمديريات الإقليمية، على أن يُخصص اليوم الثاني للمتخلفين عن الحضور في اليوم الأول.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الاختبارات الشفوية، تأتي تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية، للمتسابقين الحاصلين على نسبة ٦٥% فأكثر من الدرجة الكلية في التصفية الأولية.

وتُوافى الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بديوان عام الوزارة باستمارات الاختبار الخاصة بالحاصلين على الدرجة المؤهلة للتصفية النهائية، مرفقًا بها بيان حالة وظيفية معتمد من المديرية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وذلك في موعد أقصاه ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٦.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام كل مديرية بالأسماء الواردة بالكشف المرفق، والتأكد من استيفاء جميع المتسابقين للشروط التي سبق الإعلان عنها، مشددة على استبعاد من يثبت عدم استيفائه شروط المسابقة في أي مرحلة من مراحلها.

وأوضحت الوزارة أن اختبارات المتقدمين من العاملين بديوان عام الوزارة ستُعقد بمديرية أوقاف القاهرة.