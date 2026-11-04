وفاة شخص وإصابة اثنين.. تحطم مروحية أمريكية قبالة سواحل فلوريدا

تحطمت مروحية صغيرة في المياه قبالة شاطئ نيكسون بمنطقة كي بيسكاين في ولاية فلوريدا الأمريكية، الأربعاء، ما أسفر عن إصابة شخصين ووفاة شخص ثالث على ما يبدو، وفقاً لما نقلته محطة «WSVN-7News» المحلية.

وذكرت المحطة أن الحادث وقع بعد الساعة 11:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، الموافق 16:50 بتوقيت جرينتش، في منطقة تقع جنوب غربي كي بيسكاين.

وأفادت بأن مروحية البث التابعة لها، «7Skyforce»، رصدت قارب إنقاذ تابعاً لإدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي-ديد بالقرب من عوامات صفراء تشير إلى موقع المروحية في المياه.

وأظهرت اللقطات، بحسب التقرير، غطاءً أصفر اللون يغطي شخصاً يُعتقد أنه لقي حتفه جراء الحادث، فيما يستعد المسعفون لنقل المصابين الاثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج.