سعاد صالح تنتقد ممارسات مولد السيد البدوي والتمسح بمقامات الأولياء: بدع

انتقدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بعض الممارسات التي تشهدها مساجد الأولياء، خاصة خلال الاحتفال بمولد السيد البدوي، معتبرة أن ما يحدث من مظاهر التمسح بالمقامات والتبرك بها يمثل ممارسات خاطئة تتعارض مع المفهوم الصحيح للولاية والصلاح في الإسلام.

أستاذ فقه مقارن بالأزهر تهاجم التمسح بمقامات الأولياء

وقالت سعاد صالح، خلال مداخلة على قناة «صدى البلد 2»، إن ما تشهده هذه الاحتفالات من ممارسات يثير تساؤلات بشأن طبيعة المفاهيم الدينية التي يجري الترويج لها، مشيرة إلى أن البعض يتعامل مع الأولياء باعتبارهم أصحاب منزلة تجعلهم فوق غيرهم، وكأنهم وحدهم الصالحون، بينما الآخرون على غير ذلك.

وأضافت أنها ترفض هذه المظاهر، خاصة التمسح بمقامات الأولياء، موضحة أن أولياء الله، وفقًا لما استندت إليه من القرآن الكريم، هم الملتزمون بشعائر الله، وليس من يتوجهون إلى المقامات لممارسة صور التبرك والتمسح بها.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعيد المجتمع إلى مظاهر الجاهلية التي جاء الإسلام لتخليص الناس منها، محذرة من الخلط بين احترام الصالحين وبين الممارسات التي وصفتها بالبدع.