ترامب يتحدى الديمقراطيين: لست قلقا من العزل.. ومحاولتكم ستدمر حزبكم

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف من تحرك الديمقراطيين لعزله من منصبه، عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي وسيطرتهم على مجلسي الكونجرس، مؤكداً أنه لا يشعر بأي قلق إزاء هذا الاحتمال.

وقال ترامب، خلال أول ظهور له في البيت الأبيض عقب إعلان نتائج الانتخابات، الأربعاء، إنه «ليس قلقاً ولو قليلاً» من احتمال سعي الديمقراطيين إلى إطلاق إجراءات لعزله، رداً على سؤال بشأن موقفه من هذا السيناريو.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن محاولة عزله ستكون خطوة ذات نتائج عكسية على الحزب الديمقراطي، معتبراً أنها ستكون إجراءً بلا مبرر، وتساءل: «هل لأن البلاد مزدهرة؟».

وفي إشارة إلى إمكانية التعامل مع الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، ألمح ترامب إلى استعداده للعمل مع أعضاء الحزب، بشرط ألا يسعوا إلى عرقلة إدارته، قائلاً: «ربما سأنسجم مع الديمقراطيين ما لم يرغبوا في أن يكونوا مدمرين، لكن لديّ حق النقض».

وتأتي تصريحات ترامب بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في انتخابات التجديد النصفي، مكنتهم من السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما يمنحهم قدرة أكبر على ممارسة الرقابة التشريعية على الإدارة الأمريكية وفتح تحقيقات بشأن سياساتها وقراراتها.