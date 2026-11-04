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رئيس وزراء تايلاند يوجه بتأمين أنظمة تخزين وإمدادات الغذاء من الهجمات السيبرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء تايلاند يوجه بتأمين أنظمة تخزين وإمدادات الغذاء من الهجمات السيبرانية

رئيس وزراء تايلاند
رئيس وزراء تايلاند
أ ش أ

 وجه رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، أجهزة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنظمة تخزين الأغذية وسلاسل الإمداد من الهجمات السيبرانية المحتملة، في أعقاب حوادث شهدتها دول أوروبية وتضمنت اختراق أنظمة التبريد في منشآت تخزين المواد الغذائية والتلاعب بدرجات حرارتها.

ونسبت صحيفة "بانكوك بوست" إلى تشارنفيراكول قوله، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الجهات المعنية، ومن بينها وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع والإدارات المختصة بالتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والبحوث والابتكار، مطالبة بضمان حماية الأنظمة التايلاندية من الاختراقات الإلكترونية.

وأضاف أن الشرطة الملكية التايلاندية ومكتب التحقيقات في الجرائم السيبرانية يتابعان التطورات، مشيرا إلى أن الحوادث التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة داخل منشآت تخزين الأغذية تمثل نمطا جديدا من التهديدات يتطلب مزيدا من التحقيق والدراسة.

بدوره، أعلن الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايلاندي، الجنرال تشايابروك دوانجبرافات، أن المجلس سيعقد اجتماعا لبحث الإجراءات التشغيلية وتنسيق جهود الأجهزة المعنية، فيما حذر خبير الأمن القومي بانيطان واتاناياجورن من الثغرات التي كشفتها الهجمات في أنظمة تخزين الأغذية وسلاسل الإمداد الصناعية.

رئيس الوزراء التايلاندي أجهزة الحكومة أنظمة تخزين الأغذية

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