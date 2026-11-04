أهم فاكهة في الخريف.. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم

مع بداية فصل الخريف، تتنوع الفواكه الموسمية التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي للاستفادة من قيمتها الغذائية، وتأتي الكمثرى ضمن الخيارات التي تستحق الاهتمام، خاصة أنها تجمع بين المذاق الحلو واحتوائها على عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم.

ووفقا لتقرير نشره موقع Good Housekeeping الأمريكي، تعد الكمثرى من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية وفيتامين C، كما تشير بعض البيانات الغذائية إلى ارتباط تناولها بدعم صحة القلب.

كيف تساعد الكمثرى على تحسين صحة الجهاز الهضمي؟

تحتوي الكمثرى على الألياف الغذائية التي تساعد على دعم انتظام حركة الأمعاء، كما تساهم في زيادة الشعور بالشبع، وهو ما يجعلها اختيارا مناسبا كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

وتكتسب الألياف أهمية خاصة في النظام الغذائي، إذ يساعد الحصول على كميات مناسبة منها في دعم صحة الجهاز الهضمي، خاصة عند تناولها مع شرب كمية كافية من المياه.

فوائد الكمثرى لصحة القلب

وتشير البيانات التي استعرضها التقرير إلى أن الكمثرى قد تكون من الخيارات المفيدة ضمن النظام الغذائي الداعم لصحة القلب، بفضل محتواها من الألياف والعناصر الغذائية.

كما أن إدخال الفواكه الطازجة ضمن نظام غذائي متوازن يساعد على تنويع مصادر الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم.

طرق مختلفة لتناول الكمثرى

ولا تقتصر طرق تناول الكمثرى على تناولها طازجة، إذ يمكن إضافتها إلى:

سلطة الفواكه مع التفاح والرمان.

الزبادي والشوفان في وجبة الإفطار.

السلطات الخضراء مع الجوز والجبن.

الكمثرى المشوية بالقرفة والعسل كتحلية خفيفة.

ومن الأفضل تناول الفاكهة كاملة بدلا من الاعتماد على العصائر، للاستفادة من الألياف الموجودة فيها.

ويظل التنوع في تناول الفواكه والخضروات أساسا مهما للنظام الغذائي الصحي، دون اعتبار نوع واحد من الطعام علاجا أو وسيلة للوقاية من الأمراض بمفرده.