احرص على تناولها.. الكمثرى تمنح الجسم فوائد صحية متكاملة

يساعد تناول الكمثرى في منح الجسم فوائد صحية متكاملة، نظراً لاحتوائها على تركيبة فريدة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الفعالة.

وإليكم أهم فوائد الكمثرى الصحية، وفقا لما جاء فى موقع WebMD.

تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى

تحتوي الكمثرى على مستويات جيدة من فيتامين (سي) ومضادات الأكسدة التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي:

تحفز هذه العناصر إنتاج وخلايا الدم البيضاء وزيادة قدرتها على مقاومة العدوى البكتيرية والفيروسية، فضلاً عن حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

دعم صحة العظام وتقوية بنيتها

تساهم الكمثرى في الحفاظ على صلابة العظام والوقاية من هشاشتها على المدى الطويل بفضل احتوائها على معادن هامة مثل الفسفور والكالسيوم، إلى جانب احتوائها على فيتامين (ك):

يساعد فيتامين (ك) في تنظيم عملية تمثيل الكالسيوم في الجسم وتحسين امتصاصه في العظام، مما يعزز من الكثافة العظمية ويقلل من خطر الإصابة بالكسور مع تقدم العمر.

زيادة مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي

تحتوي الكمثرى على نسب ملحوظة من السكريات الطبيعية البسيطة والكربوهيدرات الصحية التي يتم حرقها ببطء:

يوفر تناول الكمثرى مصدراً سريعاً ونظيفاً للطاقة دون أن يتسبب في خمول أو إرهاق مفاجئ، كما يسهم النحاس الموجود فيها في تحسين كفاءة عمليات الأيض والتمثيل الغذائي داخل الخلايا.

الحفاظ على ترطيب الجسم وصحة الجلد

بفضل محتواها العالي جداً من الماء (الذي يشكل نسبة كبيرة من وزن الثمرة)، إلى جانب الفيتامينات المغذية:

تساعد الكمثرى في الحفاظ على ترطيب خلايا الجسم، وطرد السموم، ومنح البشرة نضارة وحيوية طبيعية عبر دعم تكوين الكولاجين وحماية الأنسجة الجلدية من الجفاف.