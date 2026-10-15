هي دي «كلمة السر».. الصحة: علاج فيروس سي انخفض لـ 900 جنيه بدلا من آلاف الدولارات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن كلمة السر في نجاح مصر في الحفاظ على المستوى الذهبي للصحة العالمية لمسار التخلص من فيروس سي؛ هي تواجد منظومة صحية مستدامة.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "مصر لم تكتفِ بنجاح حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي".

وتابع حسام عبد الغفار: "وزارة الصحة عملت على تحول استراتيجي من حملات الفحص والعلاج إلى منظومة صحية مستدامة، تضمن استمرار اكتشاف وعلاج الإصابات بفيروس سي".

وأكمل حسام عبد الغفار: "المنظومة الصحية المستدامة استهدفت توطين الدواء والإنتاج المحلي للدواء، وبالتالي الكورس العلاجي أصبح سعره 900 جنيه بعدما كان بآلاف الدولارات".