"صحة البحر الأحمر": حملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بإدارة الغردقة الصحية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم /الخميس/، عن تنفيذ حملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 25 وحتى 29 أكتوبر الجاري، في إطار الحرص على تقوية مناعة الأطفال ورفع مستوى المناعة المجتمعية.

وأوضحت مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية الدكتورة نيرمين ناجي - في تصريح اليوم - أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، مشيرة إلى أن التطعيم يتم بالطعم الفموي "سابين"، وجرى تحديد أماكن تنفيذ الحملة من خلال فرق ثابتة بمكتب صحة الغردقة، ووحدة الميناء الصحية، ووحدة الأحياء، والمركز الحضري، فضلًا عن فرق متحركة للمرور على المدارس والحضانات.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي إنهاء المديرية كافة الاستعدادات لتنفيذ فعاليات الحملة بإدارة الغردقة الصحية، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق التغطية المطلوبة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الأطفال.