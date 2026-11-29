تعد سلطة المكرونة بالتونة من الوجبات العملية التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، خاصة في الأيام المزدحمة أو عند الرغبة في إعداد غداء خفيف وسهل. وتتميز بإمكانية إضافة الخضراوات والتوابل حسب الرغبة، كما يمكن تقديمها باردة أو بدرجة حرارة الغرفة.

المكونات

250 جرام مكرونة قصيرة، مثل البيني أو الفوسيلي.

علبة تونة مصفاة.

ثمرة فلفل أحمر مقطعة مكعبات.

ثمرة فلفل أصفر مقطعة.

نصف بصلة حمراء مفرومة.

نصف كوب ذرة حلوة.

حبة طماطم مقطعة.

حفنة من أوراق البقدونس أو الريحان.

لتحضير الصوص:

3 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة خردل.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

عصير نصف ليمونة.

رشة ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في ماء مغلي حتى تنضج مع الاحتفاظ بقوام متماسك، ثم صفيها واتركيها تبرد.

ضعي التونة في وعاء كبير وفتتيها باستخدام الشوكة.

أضيفي الفلفل الأحمر والأصفر والبصل والذرة والطماطم.

في وعاء منفصل، اخلطي الزبادي وزيت الزيتون والخردل وخل التفاح وعصير الليمون.

أضيفي الملح والفلفل الأسود إلى الصوص وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي المكرونة الباردة فوق خليط التونة والخضراوات.

أضيفي الصوص وقلبي جميع المكونات حتى تتوزع النكهات.

زيني السلطة بالبقدونس أو الريحان، ثم ضعيها في الثلاجة قليلًا قبل التقديم.

نصائح لنجاح سلطة المكرونة بالتونة

لا تتركي المكرونة تنضج أكثر من اللازم حتى لا تتفتت عند التقليب.

صفي التونة جيدًا قبل إضافتها.

يمكن استبدال الزبادي بالمايونيز حسب الرغبة.

يمكن إضافة الخيار أو الزيتون أو الطماطم الكرزية لتنويع الطعم.

احفظي السلطة في الثلاجة داخل وعاء مغلق، ولا تتركيها فترة طويلة في درجة حرارة الغرفة.

الوصفة على طريقة الشيف تامر فتحى