شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط «بناة المستقبل – مصر» (Building the Future Summit – Egypt)، وذلك خلال جلسة بعنوان «التحول العمراني في مصر: البنية التحتية والتنمية والنمو»، التي ناقشت مستقبل التنمية العمرانية ودور الاستثمار في البنية التحتية والتطوير العقاري في دعم النمو الاقتصادي وخلق مجتمعات أكثر استدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تجربة تنموية كبيرة استهدفت إحداث تحول حقيقي في خريطة العمران، والخروج من نطاق التركز السكاني في الوادي والدلتا، وفتح آفاق جديدة للتنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أنه منذ عام 2014، تبنت الدولة رؤية عمرانية متكاملة لم تقتصر على إنشاء المدن الجديدة، وإنما امتدت إلى تطوير شبكات البنية التحتية والمرافق، وتنفيذ مشروعات الإسكان، وتوفير مقومات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن بناء مجتمعات عمرانية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.

وفي قطاع الإسكان، استعرضت وزيرة الإسكان حجم ما تحقق من إنجازات في هذا القطاع على مدار العقود الماضية، موضحة أنه خلال الفترة من عام 1976 حتى عام 2005 تم إنشاء مليون ومائتي ألف وحدة سكنية، ومن عام 2005 حتى عام 2013 تم إنشاء نحو 380 ألف وحدة سكنية، بينما شهدت الفترة من عام 2014 حتى الآن إنشاء نحو 1.9 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها بمشاركة القطاع الخاص مع الوزارة، ليبلغ إجمالي الوحدات التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 نحو 2 مليون وحدة سكنية، وذلك بخلاف ما ينشئه القطاع الخاص سنويًا.

وأشارت إلى أن هذه الوحدات تخص المدن الجديدة فقط، موضحة أن حجم الإسكان المخصص لمحدودي الدخل من إجمالي هذه الوحدات يبلغ نحو مليون ومائة ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ نحو 880 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ نحو 180 ألف وحدة سكنية.

وأضافت أن المدن الجديدة أصبحت مأهولة بالفعل، حيث يوجد ما يقرب من 3.5 مليون عداد كهربائي خاص بوحدات الإسكان فقط، بما يعني وجود نحو 15 مليون مواطن يقيمون بالمدن الجديدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن حصيلة بيع الوحدات السكنية الفاخرة والمميزة والأراضي يتم توجيهها لتمويل ما يتم تنفيذه بالمدن الجديدة من مرافق وطرق ومدارس ومحطات كهرباء وغيرها من الخدمات، بجانب تحويل فائض الأرباح إلى وزارة المالية. كما يتم توجيه 10% من حصيلة بيع جميع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 4 مليارات جنيه سنويًا على الأقل، كمورد دائم لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يُستخدم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تجربة جديدة للتعاون مع المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، تم إعدادها بالاتفاق بين البنك الدولي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين.

وأوضحت أن هذه التجربة تقوم على تقديم حوافز للمطورين العقاريين مقابل تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، من بينها إتاحة أراضٍ للمطور، يتم تخصيص 20% منها للاستثمار، مع توفير وحدات لمحدودي الدخل. وقد تم تطبيق هذه التجربة من خلال توفير نحو 20 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الجديد للإسكان، وتمثل هذه التجربة بداية لتنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص لمحدودي الدخل ضمن برنامج إسكان حتى 2030.

وأكدت الوزيرة أن الهدف لم يعد يقتصر على التوسع في مساحة العمران، بل يمتد إلى زيادة الفرص المتاحة للمواطن المصري، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تحولت إلى محركات للنمو والإنتاج والاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن جميع الأرقام تعكس حجم الجهد الذي بذلته الدولة في تأسيس قاعدة عمرانية قوية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى مستوى أكثر تقدمًا من التنمية، يقوم على تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، لتظل المدن الجديدة مجتمعات متكاملة ونابضة بالحياة، وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه جارٍ العمل على إعداد قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري والعلاقة بين المطور والمشتري، بما يسهم في وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمل السوق العقارية، ويحدد حقوق والتزامات أطراف المنظومة، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم استقرار السوق ويرفع كفاءة القطاع العقاري.

وأوضحت أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المطورين العقاريين للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، ومن المقرر عرضه عليهم مرة أخرى قبل إرساله إلى مجلس النواب، مؤكدة أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين، من خلال وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمل السوق العقارية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، بما يدعم استقرار السوق ويرفع كفاءة القطاع العقاري.

وفي ختام كلمتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مصر تمتلك اليوم قاعدة قوية من المدن الجديدة وشبكات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للانتقال إلى مرحلة جديدة يكون عنوانها تعظيم العائد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المدن المصرية، وتحويلها إلى محركات حقيقية للنمو الاقتصادي.

وأضافت أن وزارة الإسكان تعمل على أن تكون المرحلة المقبلة أكثر تركيزًا على كفاءة الإدارة والتشغيل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تحويل الإنجازات العمرانية التي تحققت إلى قيمة مضافة يشعر بها المواطن ويستفيد منها الاقتصاد الوطني.