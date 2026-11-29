أعلن الإعلامي أحمد موسى دعمه للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مواجهة الانتقادات التي تعرض لها عقب حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكداً أن الوزير يبذل جهوداً متواصلة لتطوير قطاع النقل وتحديث مرافقه على مستوى الجمهورية.

المطالبات التي ظهرت عقب الحادث

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض القنوات الإعلامية نشرت صورة لوزير النقل مصحوبة بعبارة «ارحل»، في إشارة إلى المطالبات التي ظهرت عقب الحادث.

ووصف موسى، كامل الوزير، بأنه من أكفأ وزراء النقل الذين تولوا المسؤولية في مصر، مشيراً إلى أنه سبق أن عبّر عن هذا التقييم عبر حسابه الشخصي، استناداً إلى ما يراه من حجم العمل المنفذ في القطاع.

منظومة النقل والبنية التحتية

وأضاف أن وزير النقل لا يحصل على إجازات ويواصل العمل بصورة مستمرة، لافتاً إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها الوزارة ومرافقها تأتي ضمن خطة تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والارتقاء بمنظومة النقل والبنية التحتية.

وأكد الإعلامي أن تقييم أداء المسؤولين يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها، إلى جانب التعامل مع أوجه القصور والمشكلات التي تظهر خلال العمل.