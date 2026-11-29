انتقد الإعلامي أحمد موسى محاولات توظيف حادث الوراق لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن معاناة أسر الضحايا والمصابين يجب أن تكون محل تضامن ومساندة، بعيداً عن حملات التحريض أو استغلال المأساة في توجيه الاتهامات.

مأساة إنسانية تمس المجتمع

وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن المصابين والضحايا ليسوا طرفاً في أي خلافات سياسية، وإنما يمثلون مأساة إنسانية تمس المجتمع بأكمله، مشدداً على أن التعامل مع الحادث يجب أن يقوم على المسئولية والاهتمام بحقوق المتضررين.

وأضاف أن التساؤلات بشأن أداء الجهات المعنية أو وجود أخطاء في التعامل مع الأزمة يجب ألا تتحول إلى حملات للتشكيك دون أدلة، موضحاً أن اكتشاف أي قصور يستوجب بحث أسبابه والعمل على إصلاحه، بما يمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأشار إلى أهمية التمييز بين النقد الذي يستهدف تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، وبين استغلال الأحداث المؤلمة لإثارة الانقسام أو توجيه اتهامات لا تستند إلى معلومات موثقة.

مساندة المصابين وأسر الضحايا

وأكد أن مساندة المصابين وأسر الضحايا مسؤولية مجتمعية، وأن الأولوية يجب أن تكون لتخفيف معاناة المتضررين وضمان حصولهم على الدعم اللازم.