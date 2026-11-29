شن الإعلامي أحمد موسى هجوماً على مروجي الشائعات والتشكيك في طريقة تعامل الحكومة مع التبرعات والمساعدات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، معتبراً أن إثارة الشكوك حول الذمة المالية للدولة في هذا الملف تستهدف النيل من الثقة في مؤسساتها واستغلال الحادث لتحقيق أهداف أخرى.

مصلحة الوطن تأتي في المقام الأول

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يساند الدولة المصرية انطلاقاً من قناعته بأن مصلحة الوطن تأتي في المقام الأول، مؤكداً أنه لا تربطه مصالح شخصية بأي جهة، وأن موقفه من القضايا الوطنية لا تحكمه حسابات مالية أو ارتباطات خارجية.

وتساءل موسى عن الهدف من التشكيك في نزاهة الحكومة بشأن أموال التبرعات المخصصة للمتضررين من الحادث، قائلاً إن إثارة هذه الاتهامات دون أدلة تفتح الباب أمام التشكيك في مؤسسات الدولة وتضر بصورة العمل الحكومي.

توفير سيارات بديلة مماثلة

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرك منذ بداية الأزمة لتوجيه الدعم إلى المتضررين، مشيراً إلى التوجيهات المتعلقة بتعويض أصحاب السيارات التي تعرضت للحريق، وتوفير سيارات بديلة مماثلة أو أفضل، إلى جانب مساندة أسر المتوفين والمصابين.

وشدد الإعلامي على أن التعامل مع تداعيات الحادث يتجاوز مسألة التبرعات، مؤكداً أن الدولة أعلنت تحركها لتقديم الدعم والتعويضات، وأنه لا ينبغي تجاهل هذه الإجراءات عند تقييم جهود الحكومة في مواجهة الأزمة.