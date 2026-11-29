يواجه نادي حوريا كوناكري الغيني أزمة قانونية محتملة، قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال السوداني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، بسبب استمرار عقوبة منع القيد المفروضة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتأتي الأزمة في ظل عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن برفع العقوبة عن النادي الغيني، رغم المعلومات التي تشير إلى قيامه بقيد 4 لاعبين ضمن قائمته المشاركة في البطولة القارية، وسفرهم مع بعثة الفريق إلى رواندا استعدادًا لخوض المباراة.

وتضم قائمة اللاعبين الأربعة كلًا من أنسوماني كاندي، وعبد الرحمن باري، وييرو بويي باه، وأداما كامارا.

وقد تثير مشاركة أي لاعب من الرباعي في المباراة أزمة انضباطية لحوريا كوناكري، حال ثبوت عدم قانونية قيدهم أو أهليتهم للمشاركة، وهو ما قد يعرض النادي لعقوبات من الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتترقب الأوساط الكروية موقف حوريا من الأزمة، وما ستسفر عنه المباراة، إلى جانب موقف الاتحاد الإفريقي من قانونية مشاركة اللاعبين الأربعة.