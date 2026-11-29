تتواصل الإجراءات الحكومية لتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والطبي للمتضررين، وتسهيل إنهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث، من خلال توفير فرق متخصصة لمساندة الأسر، وتسريع استخراج المستندات الرسمية، وإتاحة قنوات مباشرة لتلقي الطلبات والاستفسارات، إلى جانب متابعة المصابين وتحديث بياناتهم تمهيدًا لربطهم بمنظومة التعويضات والحماية الاجتماعية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تشكيل فريق قانوني متخصص لتقديم الخدمات القانونية للمتضررين، ومرافقة أسر الضحايا في إنهاء الإجراءات المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة العدل، والعمل على سرعة استخراج المستندات والأوراق اللازمة. ويباشر الفريق مهامه من مقر الهيئات التابعة للوزارة بمنطقة العجوزة، مع الانتقال ميدانيًا إلى الأسر ومرافقتها إلى الجهات المعنية لتيسير إنهاء الإجراءات.

وخصصت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية دائرة قضائية مستقلة لاستقبال أسر الضحايا وإنهاء إجراءات إثبات الوفاة واستخراج إعلامات الوراثة بصورة عاجلة، حيث بدأت المحكمة استقبال الأسر صباح السبت 28 نوفمبر 2026، لتسريع الحصول على المستندات المطلوبة.

ولضمان سهولة التواصل مع الأسر وعدم اضطرارهم إلى التوجه لمقار الوزارة للحصول على المعلومات أو تقديم الطلبات، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن (16857)، ورقم واتساب (01577786753)، لاستقبال الاستفسارات والطلبات ومتابعتها مباشرة.

وامتدت جهود التواصل إلى مساعدة الأهالي في الوصول إلى ذويهم منذ اللحظات الأولى للحادث، حيث تلقت الوزارة نحو 85 مكالمة هاتفية للاستفسار عن أماكن المصابين والمستشفيات الموجودين بها، ومساعدة المصابين كذلك في معرفة أماكن وجود مرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بمتابعة الحالة الطبية للمصابين، تنسق وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة لمراجعة كشوف الحصر الطبي وتحديث بيانات المصابين أولًا بأول، بمشاركة فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر المصري، بما يضمن توافر بيانات دقيقة عن الحالات وتطوراتها.

وتستهدف هذه الإجراءات، ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وربط كل مصاب وأسرته بمنظومة التعويضات والحماية الاجتماعية، بما يشمل متابعة احتياجات الأسر وتسهيل حصولها على الخدمات والمساندة المقررة.

