تبحث الأسر المصرية عن أسعار أسطوانات البوتاجاز بشكل يومي، باعتبارها من الاحتياجات الأساسية داخل المنازل، خاصة مع متابعة تحركات أسعار الطاقة والقرارات المتعلقة بالمنتجات البترولية، وما إذا كانت ستنعكس على تكلفة أسطوانات الغاز خلال الفترة المقبلة.

سعر أسطوانة الغاز اليوم الأحد

لم تشهد أسعار أنابيب البوتاجاز أي تحركات جديدة اليوم الأحد، واستمرت عند مستوياتها المعلنة، حيث بلغ سعر الأسطوانة المخصصة للاستخدام المنزلي وزن 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا، بينما وصلت الأسطوانة التجارية التي يبلغ وزنها 25 كيلوجرامًا إلى 550 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار في إطار متابعة المواطنين للتغيرات التي قد تطرأ على أسعار الطاقة، بالتزامن مع القرارات المنظمة لتسعير المنتجات البترولية في السوق المحلية.

أسعار البنزين والسولار بمحطات الوقود

وعلى صعيد الوقود المستخدم في السيارات ووسائل النقل، حافظت أسعار البنزين والسولار على مستوياتها الحالية، وجاءت الأسعار المعلنة للتر الواحد كالتالي.

بنزين 95 بسعر 24 جنيهًا.

بنزين 92 بسعر 22.25 جنيه.

بنزين 80 بسعر 20.75 جنيه.

السولار بسعر 20.50 جنيه.

وتحظى أسعار الوقود باهتمام متزايد من المواطنين، نظرًا لارتباطها بتكاليف التنقل وحركة نقل البضائع، فضلًا عن تأثيرها على أسعار عدد من الخدمات والأنشطة الاقتصادية.

الفرق بين تسعير أسطوانات البوتاجاز والوقود

تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز يتم وفقًا لقرارات وآليات تسعير تختلف عن تلك المطبقة على البنزين والسولار، وهو ما يعني أن استقرار أسعار الوقود لا يمثل مؤشرًا حتميًا على ثبات أسعار أسطوانات الغاز، إذ يمكن أن تصدر قرارات منفصلة بشأن كل منتج.

وتعتمد الأسعار النهائية على القرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تحدد قيمة البيع للمستهلك وفقًا للضوابط المعمول بها.

نصائح للمواطنين عند شراء أسطوانة البوتاجاز

مع استمرار تداول أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، ينصح بالتعامل مع الموزعين المعتمدين، والتأكد من شراء الأسطوانة بالسعر المحدد رسميًا، إلى جانب فحصها والتأكد من سلامة الصمام وعدم وجود تسريب، ومراجعة الوزن المقرر لكل نوع قبل الاستلام.

كما يجب متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بأسعار أسطوانات البوتاجاز أو المنتجات البترولية، وعدم الاعتماد على الأخبار المتداولة دون التأكد من مصدرها.