يمثل الإفراط في تناول السكريات تحديًا صحيًا، خاصة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في مقاومة الحلويات أو يرغبون في التحكم في مستويات السكر بالدم، لكن أبحاثًا علمية سلطت الضوء على نبات طبيعي يُعرف باسم «مدمر السكر»، بسبب قدرته المحتملة على تقليل الإحساس بالمذاق الحلو والحد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

ويحمل النبات اسم «جيمنيما سيلفيستري» (Gymnema sylvestre)، ويُعرف أيضًا باسم «جورمار»، وهو من النباتات التي استخدمت في الطب الهندي التقليدي منذ مئات السنين، وأصبح محل اهتمام الباحثين بسبب المركبات النشطة التي يحتوي عليها وتأثيرها المحتمل على الشهية والتمثيل الغذائي للسكر.

لماذا يُطلق على الجيمنيما اسم مدمر السكر؟

ينمو نبات الجيمنيما في الغابات الاستوائية بمناطق من الهند وأفريقيا وأستراليا، وينتمي إلى النباتات المتسلقة الخشبية، وتكمن أهم خصائصه في احتوائه على مركبات تُعرف باسم الأحماض الغيمنية.

وتعمل هذه المركبات على التأثير في مستقبلات التذوق المسئولة عن الإحساس بالحلاوة على اللسان، ما قد يقلل القدرة على تمييز المذاق الحلو عند تناول السكر أو الأطعمة الغنية به، ويجعل الحلويات أقل إغراءً لفترة من الوقت.

ويرتبط هذا التأثير بإمكانية استخدام مستخلص النبات في الأبحاث المتعلقة بالتحكم في الشهية وتقليل استهلاك السكريات، بدلًا من الاعتماد فقط على قوة الإرادة للابتعاد عن الحلويات.

دراسة: مستخلص النبات يقلل تناول الشوكولاتة بنسبة 21%

وفي محاولة لاختبار تأثير الجيمنيما على الرغبة في تناول السكريات، أظهرت إحدى الدراسات الصغيرة أن المشاركين الذين تناولوا مستخلص النبات قبل تقديم الشوكولاتة استهلكوا كمية أقل بنسبة وصلت إلى 21% خلال 15 دقيقة، كما سجلوا تراجعًا في رغبتهم في تناول المزيد منها.

كما رصدت دراسة أخرى انخفاض الميل إلى تناول الأطعمة السكرية لدى المشاركين الذين استخدموا أقراصًا تحتوي على مستخلص الجيمنيما بصورة يومية لمدة أسبوعين.

وتشير هذه النتائج إلى أن المركبات الموجودة في النبات قد تؤثر في الاستجابة الحسية للمذاق الحلو، وهو ما قد يساعد على تقليل استهلاك الحلويات، لكن هذه النتائج لا تزال أولية ولا تكفي لتأكيد فاعليته في التحكم بالشهية لدى جميع الأشخاص.

هل يساعد نبات مدمر السكر على ضبط مستويات الجلوكوز؟

وتتجاوز الأبحاث المتعلقة بالجيمنيما تأثيره على حاسة التذوق، إذ يدرس الباحثون دوره المحتمل في تنظيم مستويات الجلوكوز، خاصة لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وأشارت دراسات إلى أن مستخلص النبات قد يساعد على تقليل ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الوجبات، من خلال تأثير محتمل على العمليات المرتبطة بامتصاص الجلوكوز والتعامل معه داخل الجسم.

ويثير هذا التأثير اهتمام الباحثين، نظرًا لأهمية التحكم في مستويات السكر بعد الطعام لدى مرضى السكري، إلا أن تحديد مدى فاعلية المستخلص يتطلب تجارب سريرية أوسع، مع تقييم تأثيره على المدى الطويل.

تأثير محتمل على الكوليسترول وصحة القلب

ومن الجوانب الأخرى التي تناولتها الأبحاث تأثير مستخلص الجيمنيما على مستويات الدهون في الدم، إذ أشارت بعض النتائج إلى احتمالية مساهمته في تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار LDL، إلى جانب تحسين مستويات الكوليسترول الجيد HDL.

وتُعد هذه المؤشرات من العوامل المهمة عند تقييم صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يرتبط ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، لا تزال الأدلة المتعلقة بتأثير النبات على دهون الدم محدودة، ولا يمكن اعتباره وسيلة مثبتة للوقاية من أمراض القلب أو علاج اضطرابات الكوليسترول.

تحذيرات مهمة قبل استخدام مستخلص الجيمنيما

وبحسب ما تناولته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الاهتمام بهذا النبات يرتبط بنتائج دراسات بحثت تأثير مستخلصه على الرغبة في تناول السكريات، إلى جانب فوائده الصحية المحتملة التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتجارب السريرية.

فالجمع بين المستخلص وبعض أدوية السكري قد يزيد احتمالات انخفاض مستوى السكر في الدم، وهو ما يجعل استشارة الطبيب ضرورية قبل استخدامه، لتقييم مدى ملاءمته للحالة الصحية والأدوية المستخدمة.

ولا يمكن الاعتماد على هذا النبات بديلًا عن العلاج الدوائي أو النظام الغذائي الموصوف لمرضى السكري، كما أن النتائج المتاحة حتى الآن لا تزال بحاجة إلى دراسات أكبر لتأكيد قدرته على تقليل الشهية وتحسين مستويات السكر والدهون في الدم.